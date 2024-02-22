Giriş Tarihi: 22.02.2024 06:27
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
06:31
Fahriye Evcen minik oğlu Kerem'i paylaştı "Çok aşığım" Sevimliliğiyle ilgi odağı olan Kerem tıpkı babası Burak Özçivit!
Birlikte aynı reklam filminde yer alan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, hayranlarını yine mest etti. Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in reklam filmi sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başardı... Geçtiğimiz günlerde set hatıralarını paylaşan Fahriye Evcen'in oğlu Kerem ile set halleri ise beğeni yağmuruna tutulmuştu. İlk kez 1. yaş gününde yüzü görünen minik Kerem adeta abisi Karan'ın ikizi gibi! Fahriye Evcen son olarak oğlu Kerem'in karesine "Çok aşığım" notunu düştü... İşte ünleri ülke sınırlarını çoktan aşan, mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çiftinin oğulları Kerem ile Karan...