Fahriye Evcen oğlu Karan ile muhteşem evinin bahçesinde keyif yaptı! 4 aylık hamile Fahriye Evcen’in doğal halleri mest etti!

Giriş Tarihi: 09.09.2022 10:25
Güncelleme Tarihi: 09.09.2022
10:50
2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor. Evliliklerini Karan adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran Özçivit ailesi, şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşıyor. 4 aylık hamile olan Fahriye Evcen'in bebeğinin cinsiyeti erkek olarak açıklanmıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan Fahriye Evcen son olarak muhteşem evlerinin bahçesinden paylaşımda bulundu. Oğlu Karan ile bahçe keyfi yapan Fahriye Evcen'in sıfır makyaj halleri hayran bıraktı. Doğal güzelliğiyle mest eden Fahriye Evcen'in oğlu Karan ile bahçe keyfi sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Evinin manzarasını da paylaşan Fahriye Evcen makyajsız hali ile övgüleri topladı. İşte Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çiftinin süper lüks villası...