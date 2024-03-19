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Haberler Galeri Fahriye Evcen taytını çekti spor paylaşımı yaktı geçti! 'Fahriye Evcen güzelliği' diye bir şey var...
Giriş Tarihi: 19.03.2024 10:49 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 10:52

Fahriye Evcen taytını çekti spor paylaşımı yaktı geçti! 'Fahriye Evcen güzelliği' diye bir şey var...

Son olarak eşi Burak Özçivit ile yer aldığı reklam filmiyle adından söz ettiren Fahriye Evcen, fit halini sergilediği spor paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu. İki çocuk annesi olmasına rağmen düzgün fiziğiyle dikkat çeken Fahriye Evcen doğal güzelliğine de oldukça güveniyor. Sıfır makyaj hallerini hiç çekinmeden paylaşan Fahriye Evcen'e övgü dolu yorumlar yağıyor. Fahriye Evcen son olarak spor paylaşımı ile kendine hayran bıraktı. İşte düzgün fiziği ile beğeni toplayan Fahriye Evcen'in spor pozları...

Fahriye Evcen taytını çekti spor paylaşımı yaktı geçti! ’Fahriye Evcen güzelliği’ diye bir şey var...

Aşkları ve aile yaşantılarıyla örnek olan ünlü çift Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, son olarak aynı reklam kampanyasında boy göstermişti. Eşi Burak Özçivit ile yer aldığı reklam filmiyle adından söz ettiren Fahriye Evcen, fit halini sergilediği spor paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu.

Fahriye Evcen taytını çekti spor paylaşımı yaktı geçti! ’Fahriye Evcen güzelliği’ diye bir şey var...

İki çocuk annesi olmasına rağmen düzgün fiziğiyle dikkat çeken Fahriye Evcen doğal güzelliğine de oldukça güveniyor. Sıfır makyaj hallerini hiç çekinmeden paylaşan Fahriye Evcen'e övgü dolu yorumlar yağıyor.

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Fahriye Evcen taytını çekti spor paylaşımı yaktı geçti! ’Fahriye Evcen güzelliği’ diye bir şey var...

Fahriye Evcen son olarak spor paylaşımı ile kendine hayran bıraktı.

Fahriye Evcen taytını çekti spor paylaşımı yaktı geçti! ’Fahriye Evcen güzelliği’ diye bir şey var...

Daha önce de pembe taytı ve düzgün fiziği ile beğeni toplayan Fahriye Evcen'e "Kim der ki iki çocuk annesi" yorumları yapılmıştı.

Fahriye Evcen taytını çekti spor paylaşımı yaktı geçti! ’Fahriye Evcen güzelliği’ diye bir şey var...

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, makyajsız paylaşımlarıyla göz doldurdu.

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