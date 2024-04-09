Giriş Tarihi: 09.04.2024 23:40
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024
23:40
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten aile pozu! Yorumların ardı arkası kesilmedi: Fotoğrafta üç tane Burak var!
İki ünlü oyuncu Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, mutluluklarıyla parmakla gösterilen çiftler arasında yer alıyor. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, bayram tatilini fırsat bilerek oğullarını da alıp tatile çıktı. Ünlü çift, gittikleri tatilden pozlar paylaştı. Aile saadeti yaşayan çift, pozlarıyla ilgi topladı. Çiftin hayranları ise paylaşımların altına yorum yapmayı ihmal etmedi. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in oğullarıyla çekilmiş fotoğrafın altına, Kerem ve Karan'ın babalarına benzediği yorumları geldi. İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğullarıyla çekilmiş o ilgi toplayan fotoğraf!