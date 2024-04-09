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Haberler Galeri Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten aile pozu! Yorumların ardı arkası kesilmedi: Fotoğrafta üç tane Burak var!
Giriş Tarihi: 09.04.2024 23:40 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 23:40

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten aile pozu! Yorumların ardı arkası kesilmedi: Fotoğrafta üç tane Burak var!

İki ünlü oyuncu Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, mutluluklarıyla parmakla gösterilen çiftler arasında yer alıyor. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, bayram tatilini fırsat bilerek oğullarını da alıp tatile çıktı. Ünlü çift, gittikleri tatilden pozlar paylaştı. Aile saadeti yaşayan çift, pozlarıyla ilgi topladı. Çiftin hayranları ise paylaşımların altına yorum yapmayı ihmal etmedi. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in oğullarıyla çekilmiş fotoğrafın altına, Kerem ve Karan'ın babalarına benzediği yorumları geldi. İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğullarıyla çekilmiş o ilgi toplayan fotoğraf!

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten aile pozu! Yorumların ardı arkası kesilmedi: Fotoğrafta üç tane Burak var!

Kuruluş Osman'ın ünlü yıldızı Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen, bayram tatilini fırsat bildi, oğullarını da aldı tatil için Bodrum'daki evlerinin yolunu tuttu.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten aile pozu! Yorumların ardı arkası kesilmedi: Fotoğrafta üç tane Burak var!

BAYRAMDA AİLE SAADETİ!

Sosyal medyayı sık kullanan Fahriye Evcen, aile saadetini takipçileriyle paylaştı.

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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten aile pozu! Yorumların ardı arkası kesilmedi: Fotoğrafta üç tane Burak var!

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Oğullarıyla ve eşiyle akşam yemeğe çıkan ünlü oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten aile pozu! Yorumların ardı arkası kesilmedi: Fotoğrafta üç tane Burak var!

HAYRANLARINDAN YORUM YAĞDI!

Çiftin hayranları ise paylaşımların altına yorum yapmayı ihmal etmedi.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten aile pozu! Yorumların ardı arkası kesilmedi: Fotoğrafta üç tane Burak var!

"ÜÇ TANE BURAK VAR! HANGİSİ BURAK?"

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in oğullarıyla çekilmiş fotoğrafın altına, "Fotoğrafta üç tane Burak var! Hangisi Burak?" yorumu yapıldı.

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