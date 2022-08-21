Giriş Tarihi: 21.08.2022 09:14 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022 09:17

Fahriye Evcen'den hayran bırakan bikinili pozlar! Burak Özçivit'in hamile eşi Fahriye Evcen güzelliğiyle mest etti!

Ünlüler arasında parmakla gösterilen çiftler arasında yer alan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, şimdilerde ikinci bebek mutluluğu yaşıyor. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in mutluluğuna gölge düşüren 'ayrılık' iddiaları sonrası çift iddialara sert bir şekilde cevap verdi. "Artık saçmalamayın" diyen Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen'i öpücüklere boğduğu karesi ile düşman çatlatmıştı. Bugün ise Fahriye Evcen'den yeni tekne paylaşımları geldi. İkinci çocuğuna hamile olan Evcen, siyah bikinisiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu. İşte Fahriye Evcen'in yeni paylaşımları...