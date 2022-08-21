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Haberler Galeri Fahriye Evcen'den hayran bırakan bikinili pozlar! Burak Özçivit'in hamile eşi Fahriye Evcen güzelliğiyle mest etti!
Giriş Tarihi: 21.08.2022 09:14 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022 09:17

Fahriye Evcen'den hayran bırakan bikinili pozlar! Burak Özçivit'in hamile eşi Fahriye Evcen güzelliğiyle mest etti!

Ünlüler arasında parmakla gösterilen çiftler arasında yer alan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, şimdilerde ikinci bebek mutluluğu yaşıyor. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in mutluluğuna gölge düşüren 'ayrılık' iddiaları sonrası çift iddialara sert bir şekilde cevap verdi. "Artık saçmalamayın" diyen Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen'i öpücüklere boğduğu karesi ile düşman çatlatmıştı. Bugün ise Fahriye Evcen'den yeni tekne paylaşımları geldi. İkinci çocuğuna hamile olan Evcen, siyah bikinisiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu. İşte Fahriye Evcen'in yeni paylaşımları...

Fahriye Evcen’den hayran bırakan bikinili pozlar! Burak Özçivit’in hamile eşi Fahriye Evcen güzelliğiyle mest etti!

'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan, 2017 yılında da görkemli bir düğün yapan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen; 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına almıştı. Ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen şimdilerde ikinci bebek mutluluğu yaşıyor.

Fahriye Evcen’den hayran bırakan bikinili pozlar! Burak Özçivit’in hamile eşi Fahriye Evcen güzelliğiyle mest etti!

Çiftin mutluluğuna gölge düşüren yalan 'ayrılık' haberleri Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'i sonunda çileden çıkarmıştı. Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşım ile 'ayrılık' iddialarına sert yanıt vermişti.

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Fahriye Evcen’den hayran bırakan bikinili pozlar! Burak Özçivit’in hamile eşi Fahriye Evcen güzelliğiyle mest etti!

Burak Özçivit'in ayrılık iddialarını paylaştığı romantik kareyle yalanlamıştı.

Fahriye Evcen’den hayran bırakan bikinili pozlar! Burak Özçivit’in hamile eşi Fahriye Evcen güzelliğiyle mest etti!

"Artık saçmalamayın! Bizi rahat bırakın" diyen Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen'i öpücüklere boğduğu karesi ile düşman çatlatmıştı.

Fahriye Evcen’den hayran bırakan bikinili pozlar! Burak Özçivit’in hamile eşi Fahriye Evcen güzelliğiyle mest etti!

4 aylık hamile olan Fahriye Evcen'den yeni tatil kareleri geldi.

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