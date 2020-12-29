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'den yeni paylaşım

'ın yıldızı güzeller güzeli eşi yine göz kamaştırdı paylaşımlarına yenilerini ekledi. Son dönemde sosyal medyayı oldukça aktif kullanmaya başlayan Fahriye Evcen yine hayranlarını etkilemeyi başardı verdiği pozla sosyal medyada ilgi odağı olan Fahriye Evcen güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. 2017 yılında nikah masasına oturan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına almışlardı. İşte sosyal medyada ilgi odağı Fahriye Evcen'in paylaşımı

Giriş Tarihi: 29.12.2020 23:06 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 23:06
Fahriye Evcen'den yeni paylaşım

'ın yıldızı güzeller güzeli eşi yine göz kamaştırdı paylaşımlarına yenilerini ekledi. Son dönemde sosyal medyayı oldukça aktif kullanmaya başlayan Fahriye Evcen yine hayranlarını etkilemeyi başardı verdiği pozla sosyal medyada ilgi odağı olan Fahriye Evcen güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. 2017 yılında nikah masasına oturan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına almışlardı. İşte sosyal medyada ilgi odağı Fahriye Evcen'in paylaşımı

Fahriye Evcen'den yeni paylaşım

2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan ile dünyaevine giren ve 2019'da oğlu Karan'ı kucağına alan , hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

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Fahriye Evcen'den yeni paylaşım

Fahriye Evcen'in paylaşımı göz kamaştırdı.

Fahriye Evcen'den yeni paylaşım

Güzel oyuncu, gönderisini güneş emojisi ile yayınladı.

Fahriye Evcen'den yeni paylaşım

34 yaşındaki 'in paylaşımına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

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