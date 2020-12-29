Fahriye Evcen'den yeni paylaşım

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit güzeller güzeli eşi Fahriye Evcen yine göz kamaştırdı paylaşımlarına yenilerini ekledi. Son dönemde sosyal medyayı oldukça aktif kullanmaya başlayan Fahriye Evcen yine hayranlarını etkilemeyi başardı verdiği pozla sosyal medyada ilgi odağı olan Fahriye Evcen güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. 2017 yılında nikah masasına oturan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına almışlardı. İşte sosyal medyada ilgi odağı Fahriye Evcen'in paylaşımı