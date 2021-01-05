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Haberler Galeri Fahriye Evcen'den yeni yılda yeni proje müjdesi! Fahriye Evcen oğlu Karan için bakıcı tutacak...

'den yeni yılda yeni proje müjdesi! için bakıcı tutacak...

Yeni yıla ardı ardına yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla merhaba diye güzel oyuncu gündemden düşmüyor. ile mutlu bir evliliği olan 'a hamile kaldıktan sonra kariyerine ara vermişti. 2019'da dünyaya getirdiği oğlu Karan'a kendisi bakan ve gelen teklifleri geri çeviren Fahriye Evcen müjdeyi verdi. Yeni yılda ekranlara dönebileceğinin sinyalini veren Fahriye Evcen, okuduğu projeler arasında içine sinen bir yapım olursa, eylül ayında ekrana dönüp, Karan için bakıcı tutacak. İşte Fahriye Evcen'in hayranlarını heyecanlandıran haberin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 05.01.2021 11:39 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 11:44
Fahriye Evcen'den yeni yılda yeni proje müjdesi! Fahriye Evcen oğlu Karan için bakıcı tutacak...

Yeni yıla ardı ardına yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla merhaba diye güzel oyuncu gündemden düşmüyor.

Fahriye Evcen'den yeni yılda yeni proje müjdesi! Fahriye Evcen oğlu Karan için bakıcı tutacak...

ile mutlu bir evliliği olan oğlu Karan'a hamile kaldıktan sonra kariyerine ara vermişti.

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Fahriye Evcen'den yeni yılda yeni proje müjdesi! Fahriye Evcen oğlu Karan için bakıcı tutacak...

2019'da dünyaya getirdiği oğlu Karan'a kendisi bakan ve gelen teklifleri geri çeviren müjdeyi verdi.

Fahriye Evcen'den yeni yılda yeni proje müjdesi! Fahriye Evcen oğlu Karan için bakıcı tutacak...

Yeni yılda ekranlara dönebileceğinin sinyalini veren , okuduğu projeler arasında içine sinen bir yapım olursa, eylül ayında ekrana dönüp, Karan için bakıcı tutacak.

Fahriye Evcen'den yeni yılda yeni proje müjdesi! Fahriye Evcen oğlu Karan için bakıcı tutacak...

İşte 'in hayranlarını heyecanlandıran haberin ayrıntıları...

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