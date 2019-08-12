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'i görenler tanıyamadı!

ile evliliğinden Karan adında bir oğlu olan , ekranlardan uzak kalıp bebeğini kendi büyütmeyi tercih etti. Projeleri geri çevirse de sosyal medya paylaşımlarıyla ses getiren Fahriye Evcen, bu kez ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti. Burak Özçivit ile 2017 yılında evlenen ve mutlu bir beraberlik sürdüren Fahriye Evcen, geçtiğimiz günlerde yüzündeki değişimle olay olmuştu. Oyunculuk kariyerine anne olduğu için ara veren ancak buna rağmen hala magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen, estetiksiz haliyle şoke etti!

Giriş Tarihi: 12.08.2019 06:56 Güncelleme Tarihi: 12.08.2019 07:27
Fahriye Evcen'i görenler tanıyamadı!

Kimi yıllara meydan okuyor kimi ise değişimiyle şaşırtıyor. Yıllar içinde büyük bir değişim yaşayan ünlülerden biri de ... Güzelliğiyle hayran bırakan ve milyonlarca hayran kitlesi olan Fahriye Evcen'in estetiksiz hali şaşkınlık yarattı. Fahriye Evcen'in estetiksiz halini gören hayranlarının bir kısmı 'Bu gerçek olamaz', 'Ne kadar değişmişsiniz' yorumları yaparken bir kısmı ünlü oyuncudaki estetiğin hiç fark edilmediğini savundu. İşte Fahriye Evcen'in hayranlarını ikiye bölen fotoğrafı ve ünlülerin estetiksiz halleri...

Fahriye Evcen'i görenler tanıyamadı!

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Fahriye Evcen'i görenler tanıyamadı!

Fahriye Evcen'i görenler tanıyamadı!

ZARA

Fahriye Evcen'i görenler tanıyamadı!

ZARA

Fahriye Evcen'i görenler tanıyamadı!

EBRU YAŞAR

Fahriye Evcen'i görenler tanıyamadı!

EBRU YAŞAR

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