Fahriye Evcen'i görenler tanıyamadı!

Burak Özçivit ile evliliğinden Karan adında bir oğlu olan Fahriye Evcen, ekranlardan uzak kalıp bebeğini kendi büyütmeyi tercih etti. Projeleri geri çevirse de sosyal medya paylaşımlarıyla ses getiren Fahriye Evcen, bu kez ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti. Burak Özçivit ile 2017 yılında evlenen ve mutlu bir beraberlik sürdüren Fahriye Evcen, geçtiğimiz günlerde yüzündeki değişimle olay olmuştu. Oyunculuk kariyerine anne olduğu için ara veren ancak buna rağmen hala magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen, estetiksiz haliyle şoke etti!