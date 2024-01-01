Giriş Tarihi: 01.01.2024 11:41
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
11:46
Fahriye Evcen'in yeni yıl pozlarına zarafeti damga vurdu! Kırmızı kadife tulumu ile Fahriye Evcen'in yılbaşı pozları yaktı geçti!
Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit özel hayatlarıyla sosyal medyada her zaman ilgi odağı olmayı başarıyor. Dünya tatlısı iki erkek çocukları olan oyuncu çiftten Fahriye Evcen, son olarak yeni yıl pozları ile hayran bıraktı. Kırmızı kadife tulumu ile nefes kesen Fahriye Evcen yine zarafetini konuşturdu. İşte Burak Özçivit'in güzel eşi Fahriye Evcen'in yeni yıl pozları...