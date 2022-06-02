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Haberler Galeri Farah Zeynep Abdullah aradığı aşkı buldu! Yeni sevgilisiyle el ele ilk kez görüntülendi!
Giriş Tarihi: 02.06.2022 10:22 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 10:28

Farah Zeynep Abdullah aradığı aşkı buldu! Yeni sevgilisiyle el ele ilk kez görüntülendi!

Son günlerde "Bergen" filmindeki oyunculuğu ile kariyerinde ciddi bir yükseliş yaşayan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, özel hayatıyla da merak edilen isimler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda 'DJ Artz' lakaplı müzik prodüktörü Efe Çelik ile yaşadığı aşka nokta koyan Farah Zeynep Abdullah, şimdilerde yeni bir heyecan yaşıyor. Güzel oyuncu, aradığı aşkı bu kez Efe Çelik'te buldu. Farah Zeynep Abdullah ile Efe Çelik, önceki gün Nişantaşı'nda ilk kez görüntülendi. İşte Farah Zeynep Abdullah'ın yeni aşkıyla ilk kareleri...

Farah Zeynep Abdullah aradığı aşkı buldu! Yeni sevgilisiyle el ele ilk kez görüntülendi!

'Masumlar Apartmanı' dizisinden ayrıldıktan sonra 'Bergen' filmiyle büyük çıkış yakalayan oyuncu Farah Zeynep Abdullah, özel hayatıyla bir süredir gündemden düşmüyor.

Farah Zeynep Abdullah aradığı aşkı buldu! Yeni sevgilisiyle el ele ilk kez görüntülendi!

Her hareketiyle merak konusu olan Abdullah, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

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Farah Zeynep Abdullah aradığı aşkı buldu! Yeni sevgilisiyle el ele ilk kez görüntülendi!

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan oyuncu, son olarak yeni ilişkisiyle adından söz ettirdi.

Farah Zeynep Abdullah aradığı aşkı buldu! Yeni sevgilisiyle el ele ilk kez görüntülendi!

Snob Magazin'in haberine göre; Farah Zeynep Abdullah, bir süredir birlikte olduğu Efe Çelik ile ilk kez el ele Snob Magazin objektiflerine yakalandı.

Farah Zeynep Abdullah aradığı aşkı buldu! Yeni sevgilisiyle el ele ilk kez görüntülendi!

Nişantaşı'nda görüntülenen sevgililerin rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı.

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