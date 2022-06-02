Farah Zeynep Abdullah aradığı aşkı buldu! Yeni sevgilisiyle el ele ilk kez görüntülendi!

Giriş Tarihi: 02.06.2022 10:22
Güncelleme Tarihi: 02.06.2022
10:28
Son günlerde "Bergen" filmindeki oyunculuğu ile kariyerinde ciddi bir yükseliş yaşayan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, özel hayatıyla da merak edilen isimler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda 'DJ Artz' lakaplı müzik prodüktörü Efe Çelik ile yaşadığı aşka nokta koyan Farah Zeynep Abdullah, şimdilerde yeni bir heyecan yaşıyor. Güzel oyuncu, aradığı aşkı bu kez Efe Çelik'te buldu. Farah Zeynep Abdullah ile Efe Çelik, önceki gün Nişantaşı'nda ilk kez görüntülendi. İşte Farah Zeynep Abdullah'ın yeni aşkıyla ilk kareleri...