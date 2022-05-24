Giriş Tarihi: 24.05.2022 16:36 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 16:40

Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin bebeğini kaybetmişti… Yürek burkan paylaşımı sosyal medyada gündem oldu!

Teknik direktör Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin, 2011 yılında Ahmet Baran Çetin ile evlenmişti. Mutlu evlilikleri süren çiftin oğulları Yaman, 2014'te dünyaya gelmişti. İlk çocuğunu 6,5 aylık hamileyken erken doğum yaparak dünyaya getiren Merve Terim Çetin, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyordu. Ancak Çetin'den üzücü haber gelmişti. Çetin, bebeğini kaybettiğini duyurmuştu. Merve Terim Çetin'in son paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Duygusal bir paylaşım yapan Merve Terim Çetin, takipçileriyle böyle dertleşti. İşte Merve Terim Çetin'in duygu yüklü o paylaşımı…