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Haberler Galeri Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin bebeğini kaybetmişti… Yürek burkan paylaşımı sosyal medyada gündem oldu!
Giriş Tarihi: 24.05.2022 16:36 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 16:40

Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin bebeğini kaybetmişti… Yürek burkan paylaşımı sosyal medyada gündem oldu!

Teknik direktör Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin, 2011 yılında Ahmet Baran Çetin ile evlenmişti. Mutlu evlilikleri süren çiftin oğulları Yaman, 2014'te dünyaya gelmişti. İlk çocuğunu 6,5 aylık hamileyken erken doğum yaparak dünyaya getiren Merve Terim Çetin, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyordu. Ancak Çetin'den üzücü haber gelmişti. Çetin, bebeğini kaybettiğini duyurmuştu. Merve Terim Çetin'in son paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Duygusal bir paylaşım yapan Merve Terim Çetin, takipçileriyle böyle dertleşti. İşte Merve Terim Çetin'in duygu yüklü o paylaşımı…

Fatih Terim’in kızı Merve Terim Çetin bebeğini kaybetmişti… Yürek burkan paylaşımı sosyal medyada gündem oldu!

Teknik direktör Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin, geçtiğimiz sene bebeğini kaybettiğini duyurmuştu. Sosyal medya hesabından acısını dile getiren Çetin, "Hikayenin sonu maalesef güzel bitmedi" demişti. Merve Terim Çetin'in son paylaşımı yürekleri burktu. İşte sosyal medyada çok konuşulan o paylaşım

Fatih Terim’in kızı Merve Terim Çetin bebeğini kaybetmişti… Yürek burkan paylaşımı sosyal medyada gündem oldu!

Teknik direktör Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin, 2011 yılında Ahmet Baran Çetin ile nikah masasına oturmuştu.

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Fatih Terim’in kızı Merve Terim Çetin bebeğini kaybetmişti… Yürek burkan paylaşımı sosyal medyada gündem oldu!

Çiftin oğulları Yaman, 2014'te dünyaya gelmişti.

Fatih Terim’in kızı Merve Terim Çetin bebeğini kaybetmişti… Yürek burkan paylaşımı sosyal medyada gündem oldu!

İlk çocuğunu 6,5 aylık hamileyken erken doğum yaparak dünyaya getiren Merve Terim Çetin, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyordu.

Fatih Terim’in kızı Merve Terim Çetin bebeğini kaybetmişti… Yürek burkan paylaşımı sosyal medyada gündem oldu!

Ancak Çetin'den üzücü haber gelmişti. Ünlü isim, bebeğini kaybettiğini duyurmuştu.

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