Giriş Tarihi: 12.03.2024 16:05
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
16:06
Fenerbahçe'nin yıldız ismi babası çıktı! İsmail Hacıoğlu'nun babasının da çok ünlü olduğunu biliyor musunuz?
İsmail Hacıoğlu hakkında ortaya çıkan gerçek şaşırttı. Bir İstanbul Masalı, Beyaz Gelincik, Çocuk, Mahkum ve Taçsız Prenses gibi dizilerle adından söz ettirmişti. Yakışıklı oyuncu kariyeri kadar özel hayatıyla da gündem oluyor. Geçmişte Vildan Atasever ve Duygu Kaya Kumarki ile evlilik yapan ve boşanan 38 yaşındaki oyuncu son olarak Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşamıştı. İsmail Hacıoğlu'nun babası meğer Fenerbahçe'nin yıldız ismiymiş. Hacıoğlu'nun babasının kim olduğunu duyanlar kulaklarına inanamıyor.