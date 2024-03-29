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Haberler Galeri Fenerbahçe'nin yıldız ismi babası çıktı! İsmail Hacıoğlu'nun babasının da çok ünlü olduğunu biliyor musunuz?
Giriş Tarihi: 29.03.2024 07:04 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 07:05

Fenerbahçe'nin yıldız ismi babası çıktı! İsmail Hacıoğlu'nun babasının da çok ünlü olduğunu biliyor musunuz?

İsmail Hacıoğlu hakkında ortaya çıkan gerçek şaşırttı. Bir İstanbul Masalı, Beyaz Gelincik, Çocuk, Mahkum ve Taçsız Prenses gibi dizilerle adından söz ettirmişti. Yakışıklı oyuncu kariyeri kadar özel hayatıyla da gündem oluyor. Geçmişte Vildan Atasever ve Duygu Kaya Kumarki ile evlilik yapan ve boşanan 38 yaşındaki oyuncu son olarak Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşamıştı. İsmail Hacıoğlu'nun babası meğer Fenerbahçe'nin yıldız ismiymiş. Hacıoğlu'nun babasının kim olduğunu duyanlar kulaklarına inanamıyor.

Fenerbahçe’nin yıldız ismi babası çıktı! İsmail Hacıoğlu’nun babasının da çok ünlü olduğunu biliyor musunuz?

Son dönemin en başarılı erkek oyuncuları arasında yer alan İsmail Hacıoğlu hayat verdiği karakterlerin yanı sıra özel hayatı ile de dikkat çekiyor.

Fenerbahçe’nin yıldız ismi babası çıktı! İsmail Hacıoğlu’nun babasının da çok ünlü olduğunu biliyor musunuz?

İsmail Hacıoğlu, 2010 yılında Duygu Kaya Kumarki ile nikah masasına oturmuş, bu evlilikten Yemin adında bir de kızları olmuştu. Ancak Hacıoğlu, kızı Yemin'in annesi Duygu Kaya Kumarki ile 2020 yılında yollarını ayırmıştı.

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Fenerbahçe’nin yıldız ismi babası çıktı! İsmail Hacıoğlu’nun babasının da çok ünlü olduğunu biliyor musunuz?

Merve Çağıran'ın ardından Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşayan İsmail Hacıoğlu, bu ilişkisinde de mutluluğu bulamadı.

Fenerbahçe’nin yıldız ismi babası çıktı! İsmail Hacıoğlu’nun babasının da çok ünlü olduğunu biliyor musunuz?

Büyük aşk yaşadığı ve evlenmeleri beklenen sevgilisi Aslıhan Gürbüz ile ayrılan İsmail Hacıoğlu, şimdi de ailesiyle gündemde.

Fenerbahçe’nin yıldız ismi babası çıktı! İsmail Hacıoğlu’nun babasının da çok ünlü olduğunu biliyor musunuz?

Oynadığı her rolün hakkını veren ünlü oyuncunun babası da çok ünlüymüş.

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