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Haberler Galeri Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ozan Tufan'ın eşi Rojin Haspolat ilgi odağı oldu! Güzel yenge Rojin Haspolat!
Giriş Tarihi: 01.04.2021 12:21 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 10:29

'nin yıldız oyuncusu 'ın eşi ilgi odağı oldu! Güzel yenge Rojin Haspolat!

'ın ve 'nin yıldız oyuncusu uzun süredir birliktelik yaşadığı ile dünyaevine girdi. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında, Fenerbahçe Başkanı ile Rojin Haspolat'ı ailesinden isteyen ve nişanlanan Ozan Tufan, nikah masasına oturdu. 'nda gerçekleşen nikah töreninde, çiftin şahitliklerini Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Teknik Sorumlu yaptı. Sosyal medyada ilgi odağı olan Ozan tufan ve Rojin Haspolat çiftinin evlilik haberleri sonrası Rojin Haspolat en çok merak edilen isimlerden oldu. "En güzel yenge" yorumları yapılan Rojin Haspolat'ın Instagram paylaşımları beğeni yağmurlarına tutuldu. İşte Rojin Haspolat ile ...

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ozan Tufan'ın eşi Rojin Haspolat ilgi odağı oldu! Güzel yenge Rojin Haspolat!

'ın ve 'nin yıldız oyuncusu uzun süredir birliktelik yaşadığı ile dünyaevine girdi.

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ozan Tufan'ın eşi Rojin Haspolat ilgi odağı oldu! Güzel yenge Rojin Haspolat!

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında, Başkanı ile 'ı ailesinden isteyen ve nişanlanan , nikah masasına oturdu.

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Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ozan Tufan'ın eşi Rojin Haspolat ilgi odağı oldu! Güzel yenge Rojin Haspolat!

'nda gerçekleşen nikah töreninde, çiftin şahitliklerini Başkanı ve Teknik Sorumlu yaptı.

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ozan Tufan'ın eşi Rojin Haspolat ilgi odağı oldu! Güzel yenge Rojin Haspolat!

Kulübü, çift için 19.07 ayar Fenerbahçe logolu alyans tasarladı.

Sarı-lacivertli kulüpten çifte hediye edilen alyansla birlikte yazılan özel not şu şekilde: " ve sevgili eşi , hayatınızın birbirinizle geçecek bu yeni döneminde, sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir evlilik diliyoruz. Hayatınız boyunca unutulmaz olacak bu özel günde; Fenerbahçe ruhunun işlendiği saf bir bağlılık ve aidiyet sembolü olarak, kutsal armamızı taşıyan 19.07 ayar Fenerbahçe alyanslarının size uğur getirmesini temenni ediyoruz. Sonsuz mutluluklar."

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ozan Tufan'ın eşi Rojin Haspolat ilgi odağı oldu! Güzel yenge Rojin Haspolat!

Çifte alyanslarını verdi.

Tufan yaptığı paylaşımda, "19.07 ayar logolu alyanslarımız bize uğur getirsin... Her zaman yanımdasın iyi ki varsın, bu özel hediye için teşekkürler" dedi.

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