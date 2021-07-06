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Haberler Galeri Fenomen Duygu Özaslan bikinili pozunu paylaştı herkes o detayı konuştu! Duygu Özaslan'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı!
Giriş Tarihi: 06.07.2021 15:30 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 15:32

Fenomen Duygu Özaslan bikinili pozunu paylaştı herkes o detayı konuştu! Duygu Özaslan'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı!

YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla şöhreti yakalayan fenomen Duygu Özaslan, her adımıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Can Maxim Mutaf'ın evlilik teklifini kabul ettiğini duyuran Duygu Özaslan, Instagram hesabından yaptığı son paylaşım ile görenleri şaşırttı. Bikinili pozlarıyla çok konuşulan Özaslan'ın paylaşımındaki bir detay, hayranlarını harekete geçirdi. Yorum yağmuruna tutulan fenomen Duygu Özaslan, bir kez daha olay olmayı başardı...

Fenomen Duygu Özaslan bikinili pozunu paylaştı herkes o detayı konuştu! Duygu Özaslan'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı!

YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla şöhreti yakalayan fenomen Duygu Özaslan, her adımıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Fenomen Duygu Özaslan bikinili pozunu paylaştı herkes o detayı konuştu! Duygu Özaslan'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Bir süredir aşk yaşayan Duygu Özaslan-Can Maxim Mutaf çifti evlilik haberiyle gündem olmuştu.

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Fenomen Duygu Özaslan bikinili pozunu paylaştı herkes o detayı konuştu! Duygu Özaslan'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Tanışma yıl dönümlerinde Özaslan'ı yemeğe götüren Mutaf, sürpriz evlilik teklifiyle sevgilisini şaşırtmıştı.

Fenomen Duygu Özaslan bikinili pozunu paylaştı herkes o detayı konuştu! Duygu Özaslan'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Tatilde olan Duygu Özaslan bu güzel haberi paylaştıktan sonra bikinili pozlarını da takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Fenomen Duygu Özaslan bikinili pozunu paylaştı herkes o detayı konuştu! Duygu Özaslan'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Sık sık yaptığı paylaşımlarla dalga konusu olan ünlü isim fazla kilolarını verince iddialı bikinileriyle de boy göstermeye başladı.

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