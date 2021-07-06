Giriş Tarihi: 06.07.2021 15:30Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 15:32
Fenomen Duygu Özaslan bikinili pozunu paylaştı herkes o detayı konuştu! Duygu Özaslan'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı!
YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla şöhreti yakalayan fenomen Duygu Özaslan, her adımıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Can Maxim Mutaf'ın evlilik teklifini kabul ettiğini duyuran Duygu Özaslan, Instagram hesabından yaptığı son paylaşım ile görenleri şaşırttı. Bikinili pozlarıyla çok konuşulan Özaslan'ın paylaşımındaki bir detay, hayranlarını harekete geçirdi. Yorum yağmuruna tutulan fenomen Duygu Özaslan, bir kez daha olay olmayı başardı...