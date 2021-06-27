Giriş Tarihi: 27.06.2021 13:13Güncelleme Tarihi: 27.06.2021 13:15
Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros mayosu ile havuza atladığı anları paylaştı yorum yağdı: Havuz yarıldı...
Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros aldığı kilolarla olay olmuştu. Katıldığı evlilik programıyla adını duyuran Solmaz Çiros değişimi ile herkesi şaşırttı. Kıvrak danslarıyla tanınan ve meşhur olduktan sonra çeşitli yerlerde sahne alan Solmaz Çiros öyle bir değişti ki görenler tanımakta zorlanıyor. Katıldığı bir programda bilerek ve isteyerek kilo aldığını dile getiren Solmaz Çiros son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı tatil videoları ile olay oldu. Solmaz Çiros mayosu ile havuza atladığı anları paylaşınca sosyal medyadan yorum yağdı. "Havuz yarıldı" yorumları yapılan Solmaz Çiros'un fazla kiloları dikkat çekti. İşte Solmaz Çiros'un mayolu halleri...