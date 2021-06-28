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Haberler Galeri Solmaz Çiros'un mayolu halleri fena... Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros mayosu ile havuza atladı konuşulan kiloları oldu!
Giriş Tarihi: 28.06.2021 10:21 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 10:22

Solmaz Çiros'un mayolu halleri fena... Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros mayosu ile havuza atladı konuşulan kiloları oldu!

Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros aldığı kilolarla olay olmuştu. Katıldığı evlilik programıyla adını duyuran Solmaz Çiros değişimi ile herkesi şaşırttı. Kıvrak danslarıyla tanınan ve meşhur olduktan sonra çeşitli yerlerde sahne alan Solmaz Çiros öyle bir değişti ki görenler tanımakta zorlanıyor. Katıldığı bir programda bilerek ve isteyerek kilo aldığını dile getiren Solmaz Çiros son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı tatil videoları ile olay oldu. Solmaz Çiros mayosu ile havuza atladığı anları paylaşınca sosyal medyadan yorum yağdı. "Havuz yarıldı" yorumları yapılan Solmaz Çiros'un fazla kiloları dikkat çekti. İşte Solmaz Çiros'un mayolu halleri...

Solmaz Çiros'un mayolu halleri fena... Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros mayosu ile havuza atladı konuşulan kiloları oldu!

Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros aldığı kilolarla olay olmuştu.

Solmaz Çiros'un mayolu halleri fena... Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros mayosu ile havuza atladı konuşulan kiloları oldu!

Katıldığı evlilik programıyla adını duyuran Solmaz Çiros değişimi ile herkesi şaşırttı.

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Solmaz Çiros'un mayolu halleri fena... Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros mayosu ile havuza atladı konuşulan kiloları oldu!

Kıvrak danslarıyla tanınan ve meşhur olduktan sonra çeşitli yerlerde sahne alan Solmaz Çiros öyle bir değişti ki görenler tanımakta zorlanıyor.

Solmaz Çiros'un mayolu halleri fena... Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros mayosu ile havuza atladı konuşulan kiloları oldu!

Katıldığı bir programda bilerek ve isteyerek kilo aldığını dile getiren Solmaz Çiros son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı tatil videoları ile olay oldu.

Solmaz Çiros'un mayolu halleri fena... Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros mayosu ile havuza atladı konuşulan kiloları oldu!

Solmaz Çiros mayosu ile havuza atladığı anları paylaşınca sosyal medyadan yorum yağdı.

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