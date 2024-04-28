Giriş Tarihi: 28.04.2024 19:14
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024
19:15
Fenomen Nilay Toprak'a yaralama davası
Nilay Toprak Güzellik Merkezi'nde solaryum hizmeti alan Gülcan İ, şüpheli Nilay Toprak'ın dikkatsizliği nedeniyle solaryum sonrası yaralandığı gerekçesiyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu sonrası başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Nilay Toprak'ın taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapsi istendi.