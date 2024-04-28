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Haberler Galeri Fenomen Nilay Toprak'a yaralama davası
Giriş Tarihi: 28.04.2024 19:14 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 19:15

Fenomen Nilay Toprak'a yaralama davası

Nilay Toprak Güzellik Merkezi'nde solaryum hizmeti alan Gülcan İ, şüpheli Nilay Toprak'ın dikkatsizliği nedeniyle solaryum sonrası yaralandığı gerekçesiyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu sonrası başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Nilay Toprak'ın taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapsi istendi.

HUZEYFE ATICI
Fenomen Nilay Toprak’a yaralama davası

Şarkıcı Deniz Toprak'ın kız kardeşi ve sosyal medya fenomeni Nilay Toprak, kendisine ait güzellik merkezine gelen bir müşterisi ile davalık oldu.

Fenomen Nilay Toprak’a yaralama davası

Nilay Toprak'a ait olan ve Bakırköy'e bağlı Zuhuratbaba Mahallesi Gençler Caddesi'nde bulunan Nilay Toprak Güzellik Merkezi'ne müşteri olarak gelen Gülcan İ. solaryum hizmeti almak istedi.

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Fenomen Nilay Toprak’a yaralama davası

Solaryumdan çıkan Gülcan İ'nin vücudunun bazı bölgelerinde yaralanmalar meydana geldi.

Fenomen Nilay Toprak’a yaralama davası

Yaralanmaların şüpheli Nilay Toprak'ın dikkatsizliği sonucu meydana geldiğini iddia eden Gülcan İ, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Fenomen Nilay Toprak’a yaralama davası

1 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Mağdur Gülcan İ'nin şikayeti üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Dosyaya giren bilirkişi raporunda şüpheli Nilay Toprak'ın kusurlu olduğu tespit edildi.

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