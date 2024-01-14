Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur hamile! Tuğçe Tayfur’dan karnı burnunda ilk poz!

Giriş Tarihi: 14.01.2024 19:20
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
19:20
Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, özel hayatıyla sık sık gündeme geldi. Tuğçe Tayfur, Eski eşi ile çocuk tartışmaları, eski nişanlısı Burak Kalfa ile yaşadığı sorunlarla magazin gündeminde yer alırken bir anda Muhammet Aydın'la nikah masasına oturdu. Geçtiğimiz aylarda ünlü şarkıcıdan bebek haberi geldi. Hayranlarını bu haberle oldukça şaşırtan Tuğçe Tayfur, bugün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hayranlarının beğenisini kazandı. Tuğçe Tayfur, ilk kez karnı burnunda pozunu paylaştı. İşte Tuğçe Tayfur'un sosyal medyaya da damga vuran o pozu!