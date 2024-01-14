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Haberler Galeri Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur hamile! Tuğçe Tayfur’dan karnı burnunda ilk poz!
Giriş Tarihi: 14.01.2024 19:20 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 19:20

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur hamile! Tuğçe Tayfur’dan karnı burnunda ilk poz!

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, özel hayatıyla sık sık gündeme geldi. Tuğçe Tayfur, Eski eşi ile çocuk tartışmaları, eski nişanlısı Burak Kalfa ile yaşadığı sorunlarla magazin gündeminde yer alırken bir anda Muhammet Aydın'la nikah masasına oturdu. Geçtiğimiz aylarda ünlü şarkıcıdan bebek haberi geldi. Hayranlarını bu haberle oldukça şaşırtan Tuğçe Tayfur, bugün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hayranlarının beğenisini kazandı. Tuğçe Tayfur, ilk kez karnı burnunda pozunu paylaştı. İşte Tuğçe Tayfur'un sosyal medyaya da damga vuran o pozu!

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur hamile! Tuğçe Tayfur’dan karnı burnunda ilk poz!

Bir dargın bir barışık olduğu eski nişanlısı Burak Kalfa'dan şiddet gördüğünü açıklayan Tuğçe Tayfur sessiz sedasız sevgilisi Muhammet Aydın ile nikah masasına oturmuştu.

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur hamile! Tuğçe Tayfur’dan karnı burnunda ilk poz!

HAMİLE OLDUĞUNU AÇIKLADI

Evliliğiyle gündeme gelen Tayfur kısa süre önce de hamile olduğunu açıkladı.

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Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur hamile! Tuğçe Tayfur’dan karnı burnunda ilk poz!

ULTRASON GÖRÜNTÜSÜYLE DUYURDU

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tuğçe Tayfur elinde ultrason görüntüsü ile hamileliğini duyurdu.

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur hamile! Tuğçe Tayfur’dan karnı burnunda ilk poz!

"SAKIN KİLO ALMIŞSIN DEMEYİN"

Ünlü şarkıcı bugün ise sosyal medyada ilk kez karnı burnunda pozunu paylaştı.

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur hamile! Tuğçe Tayfur’dan karnı burnunda ilk poz!

İŞTE O POZ!

Tayfur paylaşımının altına, "Ayakkabılarımı göremiyorum. Sakın kilo almışsın demeyin!" ifadelerini kullandı.

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