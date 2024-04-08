Ferdi Tayfur ve Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur eski nişanlısı hakkında suç duyurusunda bulundu!

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, işadamı Burak Kalfa ile 2022'de nişanlanmıştı. 16 gün sonra ise ikili yollarını ayırmıştı. Tayfur, Temmuz 2023'te eski nişanlısı Burak Kalfa'dan şantaj, hakaret, tehdit içerikli mesajlar attı diye şikayetçi olmuştu.