Ferdi Tayfur ve Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur eski nişanlısı hakkında suç duyurusunda bulundu!

Giriş Tarihi: 08.04.2024 06:58
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
07:10
Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, Eski eşi ile çocuk tartışmaları, eski nişanlısı Burak Kalfa ile yaşadığı sorunlarla magazin gündeminde yer alırken bir anda Muhammet Aydın'la nikah masasına oturmuştu. Tuğçe Tayfur, işadamı Burak Kalfa ile 2022'de nişanlanmıştı. 16 gün sonra ise ikili yollarını ayırmıştı. Tayfur, Temmuz 2023'te eski nişanlısı Burak Kalfa'dan şantaj, hakaret, tehdit içerikli mesajlar attı diye şikayetçi olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Burak Kalfa, mesajları gönderen numaranın kendisine ait olmadığını, kullandığı sosyal medya kullanıcı adını savcılığa bildirerek suçlamaları reddetti.