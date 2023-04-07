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Haberler Galeri Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur "Geçiş sürecindeyim" demişti... Tuğçe Tayfur'dan tesettürlü yeni kare geldi!
Giriş Tarihi: 07.04.2023 11:24 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 11:30

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur "Geçiş sürecindeyim" demişti... Tuğçe Tayfur'dan tesettürlü yeni kare geldi!

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, son dönemde özel hayatındaki gelişmeler ile adından söz ettiriyor. Tuğçe Tayfur, geçen haftalarda "Maneviyatım ağır basıyor" diyerek müziği bıraktığını duyurmuştu. Sosyal medya hesabından da fotoğraflarını silerek dikkatleri üzerine çeken Tuğçe Tayfur tesettüre girdiği haberleriyle gündem olmuştu. Farklı tarzı ile dikkat çeken ve "Geçiş sürecindeyim" diyen Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan yeni kare geldi. İşte Tuğçe Tayfur'un tesettürlü karesi...

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur Geçiş sürecindeyim demişti... Tuğçe Tayfur’dan tesettürlü yeni kare geldi!

Arabeskin sevilen ismi Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, son dönemde özel hayatındaki gelişmeler ile adından söz ettiriyor. Burak Kalfa ile birlikteliğiyle göz önünde olan Tayfur, maneviyata yönelmesiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur Geçiş sürecindeyim demişti... Tuğçe Tayfur’dan tesettürlü yeni kare geldi!

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından tesettürlü pozlarını paylaşmıştı. Fotoğrafları kısa sürede gündeme bomba gibi düşen Tayfur, tesettüre girdiği yönündeki iddiaları yalanlayarak, "İslam dinine göre tesettür ve örtünmek bu değil. Ben kendi nefsimle mücadele ediyorum yoksa herkes gibi ben de farkındayım örtünmenin bu olmadığının" ifadelerini kullanmıştı.

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Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur Geçiş sürecindeyim demişti... Tuğçe Tayfur’dan tesettürlü yeni kare geldi!

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın 35 yaşındaki kızı Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda maneviyata yöneldiğini ve sahneleri bıraktığını duyurmuştu.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur Geçiş sürecindeyim demişti... Tuğçe Tayfur’dan tesettürlü yeni kare geldi!

Bu kararıyla dikkat çeken Tayfur'un başını kapatarak verdiği pozların ardından tesettüre girdiği ileri sürülmüştü. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Tayfur, sessizliğini bozmuştu.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur Geçiş sürecindeyim demişti... Tuğçe Tayfur’dan tesettürlü yeni kare geldi!

"TESETTÜRE GİRMEDİM"
Paylaşımına gelen eleştirilere cevap veren ve tesettüre girmediğini söyleyen Tuğçe Tayfur, "İnsanları yanlış yönlendirmeyin. Ben tesettüre girdiğimi açıklamadım. Ağzımdan hiç öyle bir laf çıkmadı ki. Sadece kendi Instagram sayfamda her Instagram'ı olan gibi günlük fotoğraflarımı paylaşıyorum.

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