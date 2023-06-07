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Haberler Galeri Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur takipçilerini yıllar öncesine götürdü! Tuğçe Tayfur'un nostaljik paylaşımına "Tıpkı babası" yorumları yağdı!
Giriş Tarihi: 07.06.2023 14:51 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 15:04

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur takipçilerini yıllar öncesine götürdü! Tuğçe Tayfur'un nostaljik paylaşımına "Tıpkı babası" yorumları yağdı!

Usta sanatçı Ferdi Tayfur ile oyuncu Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, özel hayatındaki gelişmeler ile son dönemde gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz aylarda "Maneviyatım ağır basıyor" diyerek müziği bıraktığını duyuran, sosyal medya hesabından fotoğraflarını silerek dikkat çeken Tuğçe Tayfur, tesettüre girdiği haberleriyle gündem olmuştu. "Geçiş sürecindeyim" diyen Tayfur, "Allah'a verdiğim sözden dolayı yapmaya çalıştım ama beceremedim" sözleriyle oldukça ses getirmişti. Son olarak Tuğçe Tayfur'dan babası Ferdi Tayfur ile nostaljik bir paylaşım geldi. Baba-kızın nostaljik paylaşımına sosyal medyada yorum yağdı. İşte Tuğçe Tayfur ile babası Ferdi Tayfur'un o karesi...

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur takipçilerini yıllar öncesine götürdü! Tuğçe Tayfur’un nostaljik paylaşımına Tıpkı babası yorumları yağdı!

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, son dönemde her hareketiyle dikkat çekiyor, sosyal medyada adından söz ettiriyor.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur takipçilerini yıllar öncesine götürdü! Tuğçe Tayfur’un nostaljik paylaşımına Tıpkı babası yorumları yağdı!

Geçen haftalarda "Maneviyatım ağır basıyor" diyerek müziği bıraktığını duyuran Tuğçe Tayfur, sonrasında Instagram'dan fotoğraflarını kaldırarak ses getirmişti.

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Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur takipçilerini yıllar öncesine götürdü! Tuğçe Tayfur’un nostaljik paylaşımına Tıpkı babası yorumları yağdı!

Tayfur, tesettüre girdiği haberleriyle gündem olmuştu.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur takipçilerini yıllar öncesine götürdü! Tuğçe Tayfur’un nostaljik paylaşımına Tıpkı babası yorumları yağdı!

Farklı tarzı ile dikkat çeken ve "Geçiş sürecindeyim" diyen Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur nişanlısından ayrılınca eskiye döndü ve yeni paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur takipçilerini yıllar öncesine götürdü! Tuğçe Tayfur’un nostaljik paylaşımına Tıpkı babası yorumları yağdı!

Tayfur o süreçte, "Allah'a verdiğim sözden dolayı yapmaya çalıştım ama beceremedim" dedi.

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