Giriş Tarihi: 07.06.2023 14:51 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 15:04

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur takipçilerini yıllar öncesine götürdü! Tuğçe Tayfur'un nostaljik paylaşımına "Tıpkı babası" yorumları yağdı!

Usta sanatçı Ferdi Tayfur ile oyuncu Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, özel hayatındaki gelişmeler ile son dönemde gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz aylarda "Maneviyatım ağır basıyor" diyerek müziği bıraktığını duyuran, sosyal medya hesabından fotoğraflarını silerek dikkat çeken Tuğçe Tayfur, tesettüre girdiği haberleriyle gündem olmuştu. "Geçiş sürecindeyim" diyen Tayfur, "Allah'a verdiğim sözden dolayı yapmaya çalıştım ama beceremedim" sözleriyle oldukça ses getirmişti. Son olarak Tuğçe Tayfur'dan babası Ferdi Tayfur ile nostaljik bir paylaşım geldi. Baba-kızın nostaljik paylaşımına sosyal medyada yorum yağdı. İşte Tuğçe Tayfur ile babası Ferdi Tayfur'un o karesi...