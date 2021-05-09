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Haberler Galeri Ferdi Tayfur'un klibindeki Fadime meğer Umut Akyürekmiş... Ünlü sanatçı Umut Akyürek'in eski hali olay oldu!
Giriş Tarihi: 08.05.2021 17:34 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 20:00

'un klibindeki Fadime meğer Umut Akyürekmiş... Ünlü sanatçı 'in eski hali olay oldu!

müziğin sevilen isimlerinden 'un 90'lı yıllara damga vuran '' şarkısının klibindeki güzeller güzeli Fadime'nin şimdilerin ünlü şarkıcısı olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Ferdi Tayfur'un seslendirdiği ve unutulmaz şarkılarından olan Fadime'nin Düğünü şarkısındaki sarışın güzel ünlü sanatçısı 'ten başkası değil. Yıllar sonra ortaya çıkan detay şimdilerde estetik ile uğradığı değişimle sık sık adından söz ettiren sanatçı Umut Akyürek'in doğal güzel olduğu zamanları da gündeme getirdi. İşte ve yıllar içindeki değişimi...

Ferdi Tayfur'un klibindeki Fadime meğer Umut Akyürekmiş... Ünlü sanatçı Umut Akyürek'in eski hali olay oldu!

müziğin sevilen isimlerinden 'un 90'lı yıllara damga vuran '' şarkısının klibindeki güzeller güzeli Fadime'nin şimdilerin ünlü şarkıcısı olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Ferdi Tayfur'un klibindeki Fadime meğer Umut Akyürekmiş... Ünlü sanatçı Umut Akyürek'in eski hali olay oldu!

'un seslendirdiği ve unutulmaz şarkılarından olan şarkısındaki sarışın güzel ünlü sanatçısı 'ten başkası değil.

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Ferdi Tayfur'un klibindeki Fadime meğer Umut Akyürekmiş... Ünlü sanatçı Umut Akyürek'in eski hali olay oldu!

Yıllar sonra ortaya çıkan detay şimdilerde estetik ile uğradığı değişimle sık sık adından söz ettiren sanatçı 'in doğal güzel olduğu zamanları da gündeme getirdi.

Ferdi Tayfur'un klibindeki Fadime meğer Umut Akyürekmiş... Ünlü sanatçı Umut Akyürek'in eski hali olay oldu!

İşte 'in klibindeki görüntüsü ve yıllar içindeki değişimi...

Ferdi Tayfur'un klibindeki Fadime meğer Umut Akyürekmiş... Ünlü sanatçı Umut Akyürek'in eski hali olay oldu!
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