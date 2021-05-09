Ferdi Tayfur'un klibindeki Fadime meğer Umut Akyürekmiş... Ünlü sanatçı Umut Akyürek'in eski hali olay oldu!

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Ferdi Tayfur'un 90'lı yıllara damga vuran 'Fadime'nin Düğünü' şarkısının klibindeki güzeller güzeli Fadime'nin şimdilerin ünlü şarkıcısı olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Ferdi Tayfur'un seslendirdiği ve unutulmaz şarkılarından olan Fadime'nin Düğünü şarkısındaki sarışın güzel ünlü Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek'ten başkası değil. Yıllar sonra ortaya çıkan detay şimdilerde estetik ile uğradığı değişimle sık sık adından söz ettiren sanatçı Umut Akyürek'in doğal güzel olduğu zamanları da gündeme getirdi. İşte Umut Akyürek'in Fadime'nin Düğünü klibindeki görüntüsü ve yıllar içindeki değişimi...