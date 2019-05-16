Ferhunde Hanımlar dizisinin Nevzat'ı şoke etti!

Bir zamanların çok konuşulan dizisi Ferhunde Hanımlar'da Nevzat karakteriyle yer alan İpek Çeken yıllar sonra ortaya çıktı. Uzun süredir ekranlarda görünmeyen İpek Çeken, yıllar önceki rol arkadaşı Tamer Karadağlı'nın birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaşmasıyla gündem oldu. Beyaz saçlarıyla çok konuşulan ve yaşı merak edilen usta sanatçı 'Ben 22 yaşından beri beyaz saçlıyım, hep boyadığım için siz beni böyle görmediniz.' dedi. Peki oyunculuktaki başarısıyla akıllara kazınan İpek Çeken kaç yaşında? İşte ünlü isimlerin yaşları...