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dizisinin 'ı şoke etti!

Bir zamanların çok konuşulan dizisi 'da karakteriyle yer alan İpek Çeken yıllar sonra ortaya çıktı. Uzun süredir ekranlarda görünmeyen İpek Çeken, yıllar önceki rol arkadaşı Tamer Karadağlı'nın birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaşmasıyla gündem oldu. Beyaz saçlarıyla çok konuşulan ve yaşı merak edilen usta sanatçı 'Ben 22 yaşından beri beyaz saçlıyım, hep boyadığım için siz beni böyle görmediniz.' dedi. Peki oyunculuktaki başarısıyla akıllara kazınan İpek Çeken kaç yaşında? İşte ünlü isimlerin yaşları...

Giriş Tarihi: 16.05.2019 12:13 Güncelleme Tarihi: 16.05.2019 15:04
Ferhunde Hanımlar dizisinin Nevzat'ı şoke etti!

dizisinin 'ı şoke etti!

Ferhunde Hanımlar dizisinin Nevzat'ı şoke etti!

MÜGE ANLI

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Ferhunde Hanımlar dizisinin Nevzat'ı şoke etti!

MÜGE ANLI
19 Aralık 1973

Ferhunde Hanımlar dizisinin Nevzat'ı şoke etti!

İLKER İNANOĞLU

Ferhunde Hanımlar dizisinin Nevzat'ı şoke etti!

İLKER İNANOĞLU

20 Ağustos 1965

Ferhunde Hanımlar dizisinin Nevzat'ı şoke etti!

BENGÜ

Ferhunde Hanımlar dizisinin Nevzat'ı şoke etti!

BENGÜ

2 Nisan 1979

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