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Haberler Galeri Feridun Düzağaç'ın kızı genç kız oldu! Tuya Naz Düzağaç güzelliğiyle hayran bıraktı!
Giriş Tarihi: 04.12.2022 10:24 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 10:36

Feridun Düzağaç'ın kızı genç kız oldu! Tuya Naz Düzağaç güzelliğiyle hayran bıraktı!

Feridun Düzağaç, dillerden düşmeyen şarkılarıyla adeta bir döneme damga vurmuştu. Ocak 1994'te Sevgi Güryay'la hayatını birleştiren Feridun Düzağaç, aynı yılın kasım ayında kızı Tuya Naz Düzağaç'ın doğumuyla ilk kez baba olmanın mutluluğu yaşamıştı. 54 yaşındaki Feridun Düzağaç'ın kızı güzeller güzeli bir genç kız oldu. Tuya Naz Düzağaç sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla görenleri büyülüyor. İşte Feridun Düzağaç'ın 23 yaşındaki kızı Tuya Naz Düzağaç...

Feridun Düzağaç’ın kızı genç kız oldu! Tuya Naz Düzağaç güzelliğiyle hayran bıraktı!

Bir döneme damga vuran ünlü şarkıcı Feridun Düzağaç, 1995 yılında Sevgi Güryay ile nikah masasına oturmuştu.

Feridun Düzağaç’ın kızı genç kız oldu! Tuya Naz Düzağaç güzelliğiyle hayran bıraktı!

Düzağaç'ın, Sevgi Güryay ile evliliğinden Tuya Naz adını verdiği kızı dünyaya geldi.

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Feridun Düzağaç’ın kızı genç kız oldu! Tuya Naz Düzağaç güzelliğiyle hayran bıraktı!

Ünlü şarkıcının kızı Tuya Naz büyüdü, kocaman oldu.

Feridun Düzağaç’ın kızı genç kız oldu! Tuya Naz Düzağaç güzelliğiyle hayran bıraktı!

Feridun Düzağaç'ın kızı güzelliğiyle görenleri mest ediyor.

Feridun Düzağaç’ın kızı genç kız oldu! Tuya Naz Düzağaç güzelliğiyle hayran bıraktı!

23 yaşındaki Tuya Naz, Instagram hesabındaki pozlarıyla adından söz ettiriyor.

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