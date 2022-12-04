Feridun Düzağaç’ın kızı genç kız oldu! Tuya Naz Düzağaç güzelliğiyle hayran bıraktı!

Giriş Tarihi: 04.12.2022 10:24
Güncelleme Tarihi: 04.12.2022
10:36
Feridun Düzağaç, dillerden düşmeyen şarkılarıyla adeta bir döneme damga vurmuştu. Ocak 1994'te Sevgi Güryay'la hayatını birleştiren Feridun Düzağaç, aynı yılın kasım ayında kızı Tuya Naz Düzağaç'ın doğumuyla ilk kez baba olmanın mutluluğu yaşamıştı. 54 yaşındaki Feridun Düzağaç'ın kızı güzeller güzeli bir genç kız oldu. Tuya Naz Düzağaç sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla görenleri büyülüyor. İşte Feridun Düzağaç'ın 23 yaşındaki kızı Tuya Naz Düzağaç...