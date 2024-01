Kemal bana 'Abi sen odayı boş ver, senin evin her yerini havuz başını vs. havuz taşlarına kadar her yeri komple yenileyelim, benim Antalya'da çok büyük otellerde halen devam eden işlerim var, senin evin tadilatı ne ki' dedi. Ben de şahsın çok cana yakın davranıp aşırı derecede hayranım olduğunu söylemesi nedeniyle kıramayarak 'Sen nasıl istiyorsan öyle olsun' dedim. Bu şekilde tadilata başlandı." dedi.