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Haberler Galeri Fit anne Sinem Kobal güzelliğiyle baş döndürdü! Bu kez de siyah beyaz Sinem… Sosyal medya onu konuşuyor
Giriş Tarihi: 21.05.2021 05:46 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021 08:34

güzelliğiyle baş döndürdü! Bu kez de siyah beyaz Sinem… onu konuşuyor

2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift ile , 6 ay önce ilk bebekleri Lalin'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal, geçtiğimiz günlerde kural bozmuş ve Lalin'in yüzünü göstermişti. 'dan siyah, beyaz yeni bir yapan Kobal, takipçilerinden binlerce beğeni aldı. Kobal'a hayranları yine, kısa sürede verdiği doğum kilolar hakkında yorum yaparken haline ise övgüler yağdırdı.

Fit anne Sinem Kobal güzelliğiyle baş döndürdü! Bu kez de siyah beyaz Sinem… Sosyal medya onu konuşuyor

2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift ile , 6 ay önce ilk bebekleri Lalin'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı.

Fit anne Sinem Kobal güzelliğiyle baş döndürdü! Bu kez de siyah beyaz Sinem… Sosyal medya onu konuşuyor

Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren , geçtiğimiz günlerde kural bozmuş ve Lalin'in yüzünü göstermişti.

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Fit anne Sinem Kobal güzelliğiyle baş döndürdü! Bu kez de siyah beyaz Sinem… Sosyal medya onu konuşuyor

Sosyal medyayı son dönemde oldukça aktif kullanan 'dan yeni geldi.

Fit anne Sinem Kobal güzelliğiyle baş döndürdü! Bu kez de siyah beyaz Sinem… Sosyal medya onu konuşuyor

siyah, beyaz son paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu.

Fit anne Sinem Kobal güzelliğiyle baş döndürdü! Bu kez de siyah beyaz Sinem… Sosyal medya onu konuşuyor

Kobal'a hayranları yine, kısa sürede verdiği doğum kilolar hakkında yorum yaparken haline ise övgüler yağdırdı.

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