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Haberler Galeri Fit anne Sinem Kobal güzelliğiyle baş döndürdü! Ünlü oyuncuya sosyal medyadan övgüler yağdı 'Kim der ki iki çocuk annesi'
Giriş Tarihi: 03.08.2022 06:21 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 06:23

Fit anne Sinem Kobal güzelliğiyle baş döndürdü! Ünlü oyuncuya sosyal medyadan övgüler yağdı 'Kim der ki iki çocuk annesi'

İkinci bebeğini iki ay önce kucağına alan güzel oyuncu Sinem Kobal'dan yeni paylaşım geldi. Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında hayatını birleştiren güzel oyuncu Sinem Kobal 2020 yılında kızı Lalin'i kucağına almıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Sinem Kobal ikinci kez kız çocuğu dünyaya getirdi. Kızlarına Leyla ismini koyan çift şimdilerde tatilin keyfini çıkarıyor. Bir kez daha bebek mutluluğu yaşayan ünlü çift sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Hayranlarıyla sosyal medya üzerinden buluşmayı ihmal etmeyen Sinem Kobal doğum kilolarından hızla kurtulmuştu. Şimdilerde gözlerden uzak bir hayat yaşayan ve kızlarıyla ilgilenen 34 yaşındaki Sinem Kobal'dan yeni pozlar geldi. Siyah uzun elbisesiyle objektif karşısına geçen güzel oyunun formda hali dikkat çekti.

Fit anne Sinem Kobal güzelliğiyle baş döndürdü! Ünlü oyuncuya sosyal medyadan övgüler yağdı ’Kim der ki iki çocuk annesi’

Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında hayatını birleştiren güzel oyuncu Sinem Kobal 2020 yılında kızı Lalin'i kucağına almıştı.

Fit anne Sinem Kobal güzelliğiyle baş döndürdü! Ünlü oyuncuya sosyal medyadan övgüler yağdı ’Kim der ki iki çocuk annesi’

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Sinem Kobal geçtiğimiz haziran ayında ikinci kez kız çocuğu dünyaya getirdi.

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Fit anne Sinem Kobal güzelliğiyle baş döndürdü! Ünlü oyuncuya sosyal medyadan övgüler yağdı ’Kim der ki iki çocuk annesi’

Bir kez daha bebek mutluluğu yaşayan ünlü çift sosyal medyanın ilgi odağı olmuştu.

Fit anne Sinem Kobal güzelliğiyle baş döndürdü! Ünlü oyuncuya sosyal medyadan övgüler yağdı ’Kim der ki iki çocuk annesi’

İkinci bebeğini kucağına alan güzel oyuncu Sinem Kobal'dan yeni paylaşım gelmişti.

Fit anne Sinem Kobal güzelliğiyle baş döndürdü! Ünlü oyuncuya sosyal medyadan övgüler yağdı ’Kim der ki iki çocuk annesi’

Kızlarına Leyla ismini koyan çift şimdilerde tatilim keyfini çıkarıyor.

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