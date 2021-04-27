Fit anne Sinem Kobal tatil sezonunu erken açtı! Manzaraya karşı verdiği pozlarla büyüledi!

2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 6 ay önce ilk bebekleri Lalin'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal, geçtiğimiz günlerde kural bozmuş ve Lalin'in yüzünü göstermişti. Evlilikleriyle sanat dünyasının örnek çiftlerinden olan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, kızları ile birlikte ilk tatiline çıktı. Tatil sezonunu erken açan Sinem Kobal, Marmaris Selimiye'den art arda fotoğraflar paylaştı. Instagram'dan sahilde çekildiği anlara yer veren Kobal, takipçilerinden binlerce beğeni aldı. Kobal'a hayranları yine, kısa sürede verdiği doğum kilolar hakkında yorum yaparken çiftin eylül ayına kadar Selimiye'de kalacakları iddia edildi.