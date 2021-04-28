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Haberler Galeri Fit anne Sinem Kobal tatil sezonunu erken açtı! Manzaraya karşı verdiği pozlarla mest etti!
Giriş Tarihi: 27.04.2021 08:04 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 07:56

anne tatil sezonunu erken açtı! Manzaraya karşı verdiği pozlarla !

2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift ile , 6 ay önce ilk bebekleri Lalin'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal, geçtiğimiz günlerde kural bozmuş ve Lalin'in yüzünü göstermişti. Evlilikleriyle sanat dünyasının örnek çiftlerinden olan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, kızları ile birlikte ilk tatiline çıktı. Tatil sezonunu erken açan Sinem Kobal, 'den art arda fotoğraflar paylaştı. Instagram'dan sahilde çekildiği anlara yer veren Kobal, takipçilerinden binlerce beğeni aldı. Kobal'a hayranları yine, kısa sürede verdiği doğum kilolar hakkında yorum yaparken çiftin eylül ayına kadar Selimiye'de kalacakları iddia edildi.

Fit anne Sinem Kobal tatil sezonunu erken açtı! Manzaraya karşı verdiği pozlarla mest etti!

Tatil sezonunu erken açan , 'den art arda fotoğraflar paylaştı.

Fit anne Sinem Kobal tatil sezonunu erken açtı! Manzaraya karşı verdiği pozlarla mest etti!

Instagram'dan sahilde çekildiği anlara yer veren Kobal, takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

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Fit anne Sinem Kobal tatil sezonunu erken açtı! Manzaraya karşı verdiği pozlarla mest etti!

, eşi Kenan İmirzalıoğu ve kızı Lalin'le yaz sezonunu erken açtı.

Fit anne Sinem Kobal tatil sezonunu erken açtı! Manzaraya karşı verdiği pozlarla mest etti!

Sakin ve sessiz bir ortam için ailesiyle birlikte 'ye giden ünlü oyuncu, sahilde çektirdiği fotoğrafları hesabı Instagram'dan paylaştı.

Fit anne Sinem Kobal tatil sezonunu erken açtı! Manzaraya karşı verdiği pozlarla mest etti!

PEŞ PEŞE PAYLAŞTI
Art arda üç kare yayınlayan Kobal'a takipçilerinden kısa sürede yüzlerce yorum geldi.

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