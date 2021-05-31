Giriş Tarihi: 31.05.2021 11:27Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 11:40
Fit vücudu ile göz dolduran Yasemin Özilhan'dan bikini şov! Kim der ki iki çocuk annesi...
İzzet Özilhan ile Temmuz 2011'de nikah masasına oturan Yasemin Özilhan, evlendikten sonra ekran macerasına nokta koydu. Mutlu evliliğinden Emine ve Ela adında iki kızı olan Yasemin Özilhan, şimdilerde günlerini eşi ve çocuklarıyla geçiriyor. Sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan sosyetik güzel, geçtiğimiz günlerde tatil sezonunu açtı. Paylaşımlarında stilini konuşturan Yasemin Özilhan bu defa kızı Ela'yla kanoya binerken objektiflere yansıdı. Bikinili halleri ile dikkat çeken İki çocuk annesi olan Yasemin Özilhan düzgün fiziğiyle yine göz doldurdu. İşte Yasemin Özilhan'ın tatil halleri...