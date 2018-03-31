Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Fotoğraftaki ayrıntının sebebi ortaya çıktı!

Giriş Tarihi: 31.03.2018 13:08 Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 13:23
  • 1
  • 21
Fotoğraftaki ayrıntının sebebi ortaya çıktı!
Fotoğraftaki ayrıntının sebebi ortaya çıktı!

ÇOK SEVİYOR AMA ELİNİ BİLE TUTAMIYOR

Birbirlerine hala aşık oldukları bakışlarından bile belli ama aileleri ve çok yakınları dışında kimse onları el ele tutuşurken bile görmedi. Peki neden biliyor musunuz?

  • 2
  • 21
Fotoğraftaki ayrıntının sebebi ortaya çıktı!
Fotoğraftaki ayrıntının sebebi ortaya çıktı!

İngiliz kraliyet ailesinin en gözde üyelerinden ve Kate Middleton; bir ayrılıkla sekteye uğrayan uzun bir flört sürecinden sonra evlendiler.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 21
Fotoğraftaki ayrıntının sebebi ortaya çıktı!
Fotoğraftaki ayrıntının sebebi ortaya çıktı!

Şimdi onlar iki çocuklu mutlu bir aile.

  • 4
  • 21
Fotoğraftaki ayrıntının sebebi ortaya çıktı!
Fotoğraftaki ayrıntının sebebi ortaya çıktı!

irbirlerine bakışları bile onların ne kadar aşık olduğunu gözler önüne seriyor.

  • 5
  • 21
Fotoğraftaki ayrıntının sebebi ortaya çıktı!
Fotoğraftaki ayrıntının sebebi ortaya çıktı!

Ama bırakın resmi görevlerini özel hayatlarında kameralara yakalandıkları zaman bile onları el ele tutuşurken göre olmadı.

  • 6
  • 21
Fotoğraftaki ayrıntının sebebi ortaya çıktı!
Fotoğraftaki ayrıntının sebebi ortaya çıktı!

Oysa 'ın kardeşi Prens Harry, kısa bir süredir flört ettiği Meghan Markle ile el ele tutuşurken objektiflere yakalandı.

  • 7
  • 21
Fotoğraftaki ayrıntının sebebi ortaya çıktı!
Fotoğraftaki ayrıntının sebebi ortaya çıktı!

Etiket uzmanları ve Kate Middleton'ın halk içinde neden el ele tutuşmadıklarını çeşitli teorilerle açıklıyor.

BİZE ULAŞIN