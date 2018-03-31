Fotoğraftaki ayrıntının sebebi ortaya çıktı!

ÇOK SEVİYOR AMA ELİNİ BİLE TUTAMIYOR Birbirlerine hala aşık oldukları bakışlarından bile belli ama aileleri ve çok yakınları dışında kimse onları el ele tutuşurken bile görmedi. Peki neden biliyor musunuz? İngiliz kraliyet ailesinin en gözde üyelerinden Prens William ve Kate Middleton; bir ayrılıkla sekteye uğrayan uzun bir flört sürecinden sonra evlendiler. Şimdi onlar iki çocuklu mutlu bir aile. irbirlerine bakışları bile onların ne kadar aşık olduğunu gözler önüne seriyor. Ama bırakın resmi görevlerini özel hayatlarında kameralara yakalandıkları zaman bile onları el ele tutuşurken göre olmadı. Oysa Prens William'ın kardeşi Prens Harry, kısa bir süredir flört ettiği Meghan Markle ile el ele tutuşurken objektiflere yakalandı. Etiket uzmanları Prens William ve Kate Middleton'ın halk içinde neden el ele tutuşmadıklarını çeşitli teorilerle açıklıyor.