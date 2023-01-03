Frikik sever Songül Karlı ayna pozu ile yaktı geçti! Songül Karlı vücudunu saran kırmızı elbisesi ile mest etti!

Dekolteli sahne kıyafetleriyle sık sık adından söz ettiren 49 yaşındaki Songül Karlı son olarak minili balkon pozu ile sosyal medyayı sallamıştı. Geçirdiği estetik operasyonlarla yıllara meydana okuyan ünlülerden olan Songül Karlı fit hali ile de övgüleri topluyor. Derin göğüs dekoltesi ile magazin sayfalarında sıklıkla yer bulan Songül Karlı'nın son paylaşımı yine şaşırtmadı. Ayna pozu veren Songül Karlı dekolte şov yaptı. Vücudunu saran kırmızı elbisesi ile mest eden Songül Karlı'nın cüretkar pozları...