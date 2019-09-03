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  • Fulya Zenginer tatil pozları ile nefes kesti! İşte ünlülerin tatil pozları!

tatil pozları ile nefes kesti! İşte !

6 ay önce sevgilisi 'den evlilik teklifi alan tatile çıktı. Verdiği tatil pozları ile nefes kesen Fulya Zenginer sosyal medyanın gündemine oturdu. İki yıllık sevgilisi Küntay Evren ile birlikte tatile çıkan Fulya Zenginer duru güzelliği ile de oldukça sevilen ve beğenilen bir oyuncu. 'te tatil yapan çiftin eğlenceli halleri ise dikkatlerden kaçmadı. 21 Temmuz 1989 tarihinde dünyaya gelen Fulya Zenginer ilk ve orta okulu Zeytinburnu Nuri Paşa İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimini Bakırköy Lisesi'nde tamamladı. Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nde okudu. İşte Fulya Zenginer'in tatil pozları ile

Giriş Tarihi: 03.09.2019 12:57 Güncelleme Tarihi: 03.09.2019 13:00
Fulya Zenginer tatil pozları ile nefes kesti! İşte ünlülerin tatil pozları!

Sosyal medyada son zamanlarda gündeme oturan bir isim de oldu. Tatil pozları ile magazin gündemine oturan Fulya Zenginer'in mutlu ve eğlenceli halleri dikkatlerden kaçmadı. Duru güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile göz dolduran Fulya Zenginer sevgilisi ile birlikte 'te tatil yapıyor. İşte başta Fulya Zenginer olmak üzere diğer ..

Fulya Zenginer tatil pozları ile nefes kesti! İşte ünlülerin tatil pozları!

HİLAL ALTINBİLEK

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Fulya Zenginer tatil pozları ile nefes kesti! İşte ünlülerin tatil pozları!
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Fulya Zenginer tatil pozları ile nefes kesti! İşte ünlülerin tatil pozları!

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Fulya Zenginer tatil pozları ile nefes kesti! İşte ünlülerin tatil pozları!
Fulya Zenginer tatil pozları ile nefes kesti! İşte ünlülerin tatil pozları!

ŞEYMA SUBAŞI

Fulya Zenginer tatil pozları ile nefes kesti! İşte ünlülerin tatil pozları!
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