Fulya Zenginer tatil pozları ile nefes kesti! İşte ünlülerin tatil pozları!

Sosyal medyada son zamanlarda gündeme oturan bir isim de Fulya Zenginer oldu. Tatil pozları ile magazin gündemine oturan Fulya Zenginer'in mutlu ve eğlenceli halleri dikkatlerden kaçmadı. Duru güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile göz dolduran Fulya Zenginer sevgilisi Küntay Evren ile birlikte Marmaris'te tatil yapıyor. İşte başta Fulya Zenginer olmak üzere diğer ünlü isimlerin tatil fotoğrafları..