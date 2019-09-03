Fulya Zenginer tatil pozları ile nefes kesti! İşte ünlülerin tatil pozları!

6 ay önce sevgilisi Küntay Evren'den evlilik teklifi alan Fulya Zenginer tatile çıktı. Verdiği tatil pozları ile nefes kesen Fulya Zenginer sosyal medyanın gündemine oturdu. İki yıllık sevgilisi Küntay Evren ile birlikte tatile çıkan Fulya Zenginer duru güzelliği ile de oldukça sevilen ve beğenilen bir oyuncu. Marmaris'te tatil yapan çiftin eğlenceli halleri ise dikkatlerden kaçmadı. 21 Temmuz 1989 tarihinde dünyaya gelen Fulya Zenginer ilk ve orta okulu Zeytinburnu Nuri Paşa İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimini Bakırköy Lisesi'nde tamamladı. Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nde okudu. İşte Fulya Zenginer'in tatil pozları ile ünlü isimlerin tatil fotoğrafları…