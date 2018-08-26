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'ın evi yandı!

Şarkıcı Funda Arar, konser için Alanya'dayken İstanbul Göktürk'teki villasında yangın çıktı.

Giriş Tarihi: 26.08.2018 14:58 Güncelleme Tarihi: 26.08.2018 14:59
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'ın evi yandı!
Funda Arar'ın evi yandı!

Klima kablosundan çıkan yangında iki oda zarar gördü. Haberi aldığında İstanbul'a dönmek isteyen 'ı, ekip arkadaşları sakinleştirdi

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'ın evi yandı!
Funda Arar'ın evi yandı!

YANGINI SİTEDEKİ ÇOCUKLAR FARK ETTİ
'ın annesi ile oğlu Aras'ın, o sırada bahçede olduğu öğrenildi. Yangını, sitedeki çocuklar fark edip itfaiyeye haber verdi.

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'ın evi yandı!
Funda Arar'ın evi yandı!

EV TADİLATTA

'ın yatak odasının, yangında büyük hasar gördüğü ve evinin tadilatta olduğu öğrenildi.

Kaynak: Posta

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'ın evi yandı!
Funda Arar'ın evi yandı!
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'ın evi yandı!
Funda Arar'ın evi yandı!
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'ın evi yandı!
Funda Arar'ın evi yandı!
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'ın evi yandı!
Funda Arar'ın evi yandı!
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