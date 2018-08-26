Funda Arar'ın evi yandı!

Şarkıcı Funda Arar, konser için Alanya'dayken İstanbul Göktürk'teki villasında yangın çıktı. Klima kablosundan çıkan yangında iki oda zarar gördü. Haberi aldığında İstanbul'a dönmek isteyen Funda Arar'ı, ekip arkadaşları sakinleştirdi YANGINI SİTEDEKİ ÇOCUKLAR FARK ETTİ Funda Arar'ın annesi ile oğlu Aras'ın, o sırada bahçede olduğu öğrenildi. Yangını, sitedeki çocuklar fark edip itfaiyeye haber verdi. EV TADİLATTA Funda Arar'ın yatak odasının, yangında büyük hasar gördüğü ve evinin tadilatta olduğu öğrenildi. Kaynak: Posta