Giriş Tarihi: 02.01.2024 07:10
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
07:13
Galata’da ne çok şey kaçırdınız... "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşüne on binler akın etti...
Yeni yılın ilk sabahı 06.00'da on binlerce insanımızla birlikte Galata Köprüsü'ndeydik! Önce sınırlarımızı canları pahasına korurken şehit düşen Mehmetçiklerimizin ruhuna Fatiha gönderdik, sonra Gazze'de masum çocukları paramparça eden ABD, İsrail ve uşaklarına "Bu dünya size de kalmayacak melunlar!" diye haykırdık... "Yürümekle katliam biter mi?" diyenlere, karıncanın hikayesini hatırlatmak isterim.