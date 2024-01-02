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Haberler Galeri Galata’da ne çok şey kaçırdınız... "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşüne on binler akın etti...
Giriş Tarihi: 02.01.2024 07:10 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 07:13

Galata’da ne çok şey kaçırdınız... "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşüne on binler akın etti...

Yeni yılın ilk sabahı 06.00'da on binlerce insanımızla birlikte Galata Köprüsü'ndeydik! Önce sınırlarımızı canları pahasına korurken şehit düşen Mehmetçiklerimizin ruhuna Fatiha gönderdik, sonra Gazze'de masum çocukları paramparça eden ABD, İsrail ve uşaklarına "Bu dünya size de kalmayacak melunlar!" diye haykırdık... "Yürümekle katliam biter mi?" diyenlere, karıncanın hikayesini hatırlatmak isterim.

YÜKSEL AYTUĞ
Galata’da ne çok şey kaçırdınız... Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet yürüyüşüne on binler akın etti...

Yeni yılın ilk sabahı, pek çokları akşamdan kalma horul horul uyurken saat 06.00'da kalkıp Galata Köprüsü'ne gittim. Neden? "Ben de oradaydım" diyebilmek için. Neden? Sınırlarımızı canları pahasına korurken şehit düşen Mehmetçiklerimizin ruhuna bir Fatiha göndermek, silah arkadaşlarına "Omuz başınızdayım" diye seslenebilmek için. Neden? Hem Güneydoğu'da teröristlerin ellerine silah tutuşturup üzerimize salan hem de Gazze'de masum çocukları paramparça eden ABD, İsrail ve uşaklarına "Bu dünya size de kalmayacak mel'unlar" diye haykırabilmek için...

Galata’da ne çok şey kaçırdınız... Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet yürüyüşüne on binler akın etti...

Hani yazmıştım ya daha önce, "Masumların ölmesi karşısında hiçbir şey yapamıyorsak, bari sokaklara çıkıp haykıralım" diye....

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Galata’da ne çok şey kaçırdınız... Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet yürüyüşüne on binler akın etti...

Ben hançerem yırtılırcasına bağırdım.

Galata’da ne çok şey kaçırdınız... Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet yürüyüşüne on binler akın etti...

Orman yangınına damla damla su taşıyan karıncayı küçümsemişler, "Senin o damlalarınla bu koca ateş söner mi?" diye.

Galata’da ne çok şey kaçırdınız... Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet yürüyüşüne on binler akın etti...

Karınca demiş ki: "Hiç olmazsa safım belli olur..."

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