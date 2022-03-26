Giriş Tarihi: 26.03.2022 12:23
Güncelleme Tarihi: 26.03.2022
12:36
Galaya kot pantolonla katılan Aleyna Tilki'ye eleştiri yağdı! Sessizliğini bozan Aleyna Tilki'den ilginç savunma!
"O Sen Olsan Bari" ve "Cevapsız Çınlama" şarkılarıyla küçük yaşta şöhrete kavuşan Aleyna Tilki, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Tilki, açıklamalarıyla olduğu kadar paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Son olarak ünlü oyuncu Jared Leto'nun Morbius prömiyerine katılan Aleyna Tilki, kıyafetiyle sosyal medyaya damga vurdu. Galaya kot pantolon ile katılan genç şarkıcı, sosyal medyada eleştirilere maruz kaldı. Gelen yorumlara sessiz kalamayan Aleyna Tilki, verdiği yanıtla yine gündem olmayı başardı.