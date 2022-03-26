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Haberler Galeri Galaya kot pantolonla katılan Aleyna Tilki'ye eleştiri yağdı! Sessizliğini bozan Aleyna Tilki'den ilginç savunma!
Giriş Tarihi: 26.03.2022 12:23 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 12:36

Galaya kot pantolonla katılan Aleyna Tilki'ye eleştiri yağdı! Sessizliğini bozan Aleyna Tilki'den ilginç savunma!

"O Sen Olsan Bari" ve "Cevapsız Çınlama" şarkılarıyla küçük yaşta şöhrete kavuşan Aleyna Tilki, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Tilki, açıklamalarıyla olduğu kadar paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Son olarak ünlü oyuncu Jared Leto'nun Morbius prömiyerine katılan Aleyna Tilki, kıyafetiyle sosyal medyaya damga vurdu. Galaya kot pantolon ile katılan genç şarkıcı, sosyal medyada eleştirilere maruz kaldı. Gelen yorumlara sessiz kalamayan Aleyna Tilki, verdiği yanıtla yine gündem olmayı başardı.

Galaya kot pantolonla katılan Aleyna Tilki’ye eleştiri yağdı! Sessizliğini bozan Aleyna Tilki’den ilginç savunma!

Sen Olsan Bari, Nasılsın Aşkta, Yalnız Çiçek gibi şarkılarıyla genç yaşta şöhreti yakalayan Aleyna Tilki, Yeni Marvel filmi Morbius'un başrol oyuncusu Jared Leto, filmin Londra'da düzenlenen prömiyerine katıldı.

Galaya kot pantolonla katılan Aleyna Tilki’ye eleştiri yağdı! Sessizliğini bozan Aleyna Tilki’den ilginç savunma!

Tilki'nin gala için yaptığı kombin ise hiç beğenilmedi.

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Galaya kot pantolonla katılan Aleyna Tilki’ye eleştiri yağdı! Sessizliğini bozan Aleyna Tilki’den ilginç savunma!

DÜNYACA ÜNLÜ OYUNCUYLA KIRMIZI HALIDA POZ VERDİ

Jared Leto ile kırmızı halıda poz veren Aleyna Tilki, 2,8 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Galaya kot pantolonla katılan Aleyna Tilki’ye eleştiri yağdı! Sessizliğini bozan Aleyna Tilki’den ilginç savunma!

Bunun üzerine, dünyaca ünlü oyuncu Leto, Tilki'nin Instagram hikayesini kendi hikayesine ekledi.

Galaya kot pantolonla katılan Aleyna Tilki’ye eleştiri yağdı! Sessizliğini bozan Aleyna Tilki’den ilginç savunma!

"TÜM KIYAFETLERDEN GÜZELİM"

Tilki'nin kırmızı halı için beyaz büstiyer ve düşük bel bir kot pantolon tercih etmesi de kısa sürede sosyal medyada tepkilere neden oldu.

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