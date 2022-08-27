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Haberler Galeri Gamze Erçel’den estetik itirafı! Pişmanlığını gizlemedi
Giriş Tarihi: 27.08.2022 13:18 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022 13:19

Gamze Erçel’den estetik itirafı! Pişmanlığını gizlemedi

Güzel oyuncu Hande Erçel'in en az kendisi kadar popüler olan fenomen ablası Gamze Erçel sosyal medya paylaşımlarıyla adından oldukça söz ettiriyor. Instagram'da 4.8 milyon takipçisi bulunan Gamze Erçel, her hareketiyle takipçileri tarafından yakın markaja alınıyor. Gamze Erçel, sosyal medyada takipçilerinden gelen, "Yüzünüzde bir değişiklik var, bir şey mi yaptırdınız?" sorusuna açık yüreklilikle cevap verdi. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Gamze Erçel'i kaleme aldı. İşte o yazı…

BÜLENT CANKURT
Gamze Erçel’den estetik itirafı! Pişmanlığını gizlemedi

Fenomen Gamze Erçel, sosyal medyada takipçilerinden gelen, "Yüzünüzde bir değişiklik var, bir şey mi yaptırdınız?" sorusuna açık yüreklilikle cevap verdi.

Gamze Erçel’den estetik itirafı! Pişmanlığını gizlemedi

"Botoks yaptırdım ama sevmedim. Bir daha da yaptırmayacağım, mimiksiz halimi sevmedim" dedi. Erçel'in samimiyetine ve dobralığına bayıldım.

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Gamze Erçel’den estetik itirafı! Pişmanlığını gizlemedi

Ünlülerde pek rastlamadığımız bir şey bu.

Gamze Erçel’den estetik itirafı! Pişmanlığını gizlemedi

Ayrıca bu kadar takipçisi olan birinin, artık neredeyse çocuk yaşta kızların bile yaptırmaya başladığı botoks hakkında böyle bir şey söylemesini de çok değerli buluyorum.

Gamze Erçel’den estetik itirafı! Pişmanlığını gizlemedi

En azından takipçileri, botoks yaptıracakları zaman bir kez daha düşünür.

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