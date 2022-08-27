Giriş Tarihi: 27.08.2022 13:18 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022 13:19

Gamze Erçel’den estetik itirafı! Pişmanlığını gizlemedi

Güzel oyuncu Hande Erçel'in en az kendisi kadar popüler olan fenomen ablası Gamze Erçel sosyal medya paylaşımlarıyla adından oldukça söz ettiriyor. Instagram'da 4.8 milyon takipçisi bulunan Gamze Erçel, her hareketiyle takipçileri tarafından yakın markaja alınıyor. Gamze Erçel, sosyal medyada takipçilerinden gelen, "Yüzünüzde bir değişiklik var, bir şey mi yaptırdınız?" sorusuna açık yüreklilikle cevap verdi. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Gamze Erçel'i kaleme aldı. İşte o yazı…