Giriş Tarihi: 25.12.2023 15:10
Güncelleme Tarihi: 25.12.2023
15:30
Gamze Özçelik'in çocukluk karesi hayran bıraktı! Yardımlarıyla gönülleri fetheden Gamze Özçelik çocukluğuna seslendi "Seni seviyorum küçük Gamze"
Ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Son olarak ortaya çıkan fotoğraf karesindeki tatlı kız çocuğu şimdilerin en sevilen isimlerinden eski oyuncu Gamze Özçelik. Yer aldığı projelerle adından söz ettiren güzel oyuncu Gamze Özçelik, Arka Sokaklar dizisi ile yakaladığı şöhreti, kariyerinin zirvesindeyken radikal bir kararla veda etmişti. Maneviyata yönelen Gamze Özçelik, yaptığı sayısız iyilikle yediden yetmişe herkesin gönlüne taht kurdu. Yardıma muhtaç pek çok insana kucak açan Gamze Özçelik, sosyal medyada da ilgi ile takip ediliyor. Gamze Özçelik'in çocukluğuna seslendiği nostaljik karesine beğeni yağdı. İşte Gamze Özçelik'in çocukluk karesi ve sizin için derlediğimiz ünlülerin çocukluk halleri...