Giriş Tarihi: 08.08.2023 14:19 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 14:22

Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş’tan yeni paylaşım geldi! Arka Sokaklar'ın Murat komiseri bu kez çok farklı!

Survivor yarışması ile dikkatleri üzerine çeken sonrasında çeşitli dizi projeleri ile oyunculuğa adım atan Uğur Pektaş son dönemin en çok merak edilen isimlerinden. Arka Sokaklar dizisinde Murat karakteri ile gönülleri fethetmiş partneri Gamze Özçelik ile olan dizi aşkı gerçeğe dönüşmüştü. Uğur Pektaş 2008 yılında ünlü oyuncu Gamze Özçelik ile hayatını birleştirmiş çiftin bu evlilikten Murathan Pektaş adını verdikleri bir de oğulları olmuştu. Şöhretin zirvesindeyken bambaşka bir hayata yönelen Uğur Pektaş değişimi ile herkesi şaşırtıyor. Son olarak arkadaşlarıyla Kadıköy'de video çeken Uğur Pektaş'a "Murak komiser Arka Sokaklar'a dön", "Çok yakışıklısın", Adam hâlâ çok cool" yorumları geldi. İşte Uğur Pektaş'ın son paylaşımı ve inanılmaz değişimi…