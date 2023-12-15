Garip'in Fatoş'u şimdilerde 40'lı yaşlarında... Ece Alton 36 yılda öyle bir değişti ki... "O tatlı kız sen misin?"

Çocukluğunu tüm Türkiye biliyor ama şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor... Kemal Sunal ile oynadığı Garip filmiyle dikkatleri üzerine çeken sonrasında ise adeta sırra kadem basan Ece Alton şimdi ne yapıyor? Garip filminin minik Fatoş'unu hala Yeşilçam film kuşağında görenler hayranlıkla izliyor. Garip filminde Kemal Sunal'a eşlik eden dünya tatlısı Fatoş yani Ece Alton son hali ile merak konusu oldu. Küçük kız sahneleriyle milyonları hem ağlatmaya hem güldürmeyi başarmıştı... Bir dönemin çocuk yıldızı Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı. Şimdilerde 43 yaşında olan Garip filminin minik yıldızı Ece Alton değişimi ile ağızları açık bıraktı. İşte Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hali…