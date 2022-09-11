Gazoz reklamının minik yıldızıydı... "10 yüz bin milyon baloncuk yuttum" sözü ile şöhreti yakalayan Seda Renda'yı şimdi tanınmak imkansız!

Giriş Tarihi: 11.09.2022 06:01

Çok küçük yaşta şöhret basamaklarını üçer, beşer tırmandılar ama şimdi tanınmaz haldeler... Bir dönemin çocuk yıldızlarını yıllar öyle bir değiştirdi ki... Ekranlara sevimliliği ile damga vuran çocuk yıldızlardan biri de '10 yüz bin milyon baloncuk yuttum" Seda Renda idi. Henüz 5 yaşındayken dönemin ünlü içecek markalarında birinin yüzü olmuş ve söyleyemediği cümle ona şöhreti de beraberinde getirmişti. Pembe mayosu, güneş gözlükleri, kıvırcık saçları ve rol arkadaşı beyaz ayısı ile hayatımıza giren "10 yüz bin milyon baloncuk yuttum" repliği ile hafızalara kazınan minik yıldız Seda Renda şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor. Los Angeles'ta sinema-televizyon okuyan Seda Renda 19 yaşına geldiğinde sevilen reklamda bir kez daha karşımıza çıksa da hiçbir zaman eski popülerliğini yakalayamadı. Evlenip, anne olan Seda Renda Akalan'ı şimdi tanımak çok zor. İşte "on yüz bin milyon baloncuk yuttum" Seda Renda'nın son hali ve sizin için derlediğimiz çocuk yıldızların değişimleri...