Giriş Tarihi: 23.02.2023 18:48 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 18:48

Geçen yıl Will Smith’in hareketi Oscar Ödülleri’ne damga vurmuştu! Akademi’den bu yıl flaş karar!

Geçtiğimiz yıl 94'üncüsü düzenlenen Oscar Ödülleri'nde Will Smith'in Chris Rock'a attığı tokat geceye damga vurmuştu. Will Smith, komedyen Rock Oscar Ödül Töreninde eşi Jada Smith'in saçkıran hastalığına göndermede bulunan bir şaka yapınca sahneye çıkıp komedyene tokat atmıştı. Skandal olayın ardından bu yıl Akademi'den flaş bir adım geldi.