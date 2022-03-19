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Haberler Galeri Gelin olmaya hazırlanan Demet Özdemir doğal güzelliği konuşturdu! Demet Özdemir'in sıfır makyaj hali övgüleri topladı!
Giriş Tarihi: 19.03.2022 13:39 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 13:45

Gelin olmaya hazırlanan Demet Özdemir doğal güzelliği konuşturdu! Demet Özdemir'in sıfır makyaj hali övgüleri topladı!

Kısa bir ayrılığın ardından sevgilisi Oğuzhan Koç ile evlilik kararı alan Demet Özdemir görkemli evlilik teklifine "Evet" demişti. Düğün hazırlıklarına başlayan çiftin hayranları oldukça sevinmişti. Yaklaşık 1 yıldır aşk yaşayan ve geçtiğimiz günlerde evlilik yolunda ilk adımı atan ünlü çiftten Demet Özdemir kapak kızı olduğu dergiye verdiği yatak pozları ile çok konuşulmuştu. Gelin olmaya hazırlanan Demet Özdemir makyajsız hali ile doğal güzelliğini konuşturdu. İşte Demet Özdemir'in sıfır makyaj hali...

Gelin olmaya hazırlanan Demet Özdemir doğal güzelliği konuşturdu! Demet Özdemir’in sıfır makyaj hali övgüleri topladı!

Kısa bir ayrılığın ardından sevgilisi Oğuzhan Koç ile evlilik kararı alan Demet Özdemir görkemli evlilik teklifine "Evet" demişti. Düğün hazırlıklarına başlayan çiftin hayranları oldukça sevinmişti.

Gelin olmaya hazırlanan Demet Özdemir doğal güzelliği konuşturdu! Demet Özdemir’in sıfır makyaj hali övgüleri topladı!

Yaklaşık 1 yıldır aşk yaşayan ve geçtiğimiz günlerde evlilik yolunda ilk adımı atan ünlü çiftten Demet Özdemir kapak kızı olduğu dergiye verdiği yatak pozları ile çok konuşulmuştu.

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Gelin olmaya hazırlanan Demet Özdemir doğal güzelliği konuşturdu! Demet Özdemir’in sıfır makyaj hali övgüleri topladı!

Son olarak müstakbel eşi Oğuzhan Koç aşk pozunu paylaşan Demet Özdemir ilgi odağı oldu.

Gelin olmaya hazırlanan Demet Özdemir doğal güzelliği konuşturdu! Demet Özdemir’in sıfır makyaj hali övgüleri topladı!

Gelin olmaya hazırlanan Demet Özdemir makyajsız hali ile doğal güzelliğini konuşturdu.

Gelin olmaya hazırlanan Demet Özdemir doğal güzelliği konuşturdu! Demet Özdemir’in sıfır makyaj hali övgüleri topladı!

Demet Özdemir kapak kızı olduğu dergiye verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı.

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