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Haberler Galeri Gelinim Mutfakta’nın sunucusu Nursel Ergin'in kızına Faslı turizmci talip oldu! Düğün hediyesi 40 deve ve havuzlu villa...
Giriş Tarihi: 18.05.2023 11:56 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 12:04

Gelinim Mutfakta’nın sunucusu Nursel Ergin'in kızına Faslı turizmci talip oldu! Düğün hediyesi 40 deve ve havuzlu villa...

"Gelinim Mutfakta" programının ünlü sunucusu Nursel Ergin, geçtiğimiz günlerde kızı Bengü Çınar ile birlikte Fas'a tatile gitti. 25 yaşındaki kızıyla Fas'ın ünlü Agafay Çölü'nde safariye çıkan Ergin, burada kızına gelen bir teklifle şaşkına döndü. Agafay Çölü'nde safariye çıktıkları sırada turu düzenleyen şirketinin sahibi Nursel Ergin'in kızı Bengü Çınar'a evlenme teklif etti. İş adamının Bengü ile evlenmesi durumunda ünlü sunucuya 40 deve ve havuzlu villa almayı vaat ettiği öğrenildi. İşte Nursel Ergin'in aktardığı tüm detaylar...

Gelinim Mutfakta’nın sunucusu Nursel Ergin’in kızına Faslı turizmci talip oldu! Düğün hediyesi 40 deve ve havuzlu villa...

"Gelinim Mutfakta" programının sevilen sunucusu Nursel Ergin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgi görüyor, özellikle kızı Bengü Çınar ile paylaşımları çok seviliyor.

Gelinim Mutfakta’nın sunucusu Nursel Ergin’in kızına Faslı turizmci talip oldu! Düğün hediyesi 40 deve ve havuzlu villa...

Fenomen anne-kız, geçtiğimiz günlerde Fas'a tatile gitti. Keyifli tatilden pozlarını Instagram'dan yayınladılar.

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Gelinim Mutfakta’nın sunucusu Nursel Ergin’in kızına Faslı turizmci talip oldu! Düğün hediyesi 40 deve ve havuzlu villa...

25 yaşındaki kızı Bengü ile Fas tatilinden keyifli karelerini sosyal medyada takipçilerinin beğenisine sunan Nursel Ergin, tatilde yaşadığı ilginç bir olayı da paylaştı.

Gelinim Mutfakta’nın sunucusu Nursel Ergin’in kızına Faslı turizmci talip oldu! Düğün hediyesi 40 deve ve havuzlu villa...

Fas'ın ünlü Agafay Çölü'nde safariye çıktıkları sırada turu düzenleyen şirketinin sahibi ünlü sunucunun kızı Bengü'ye evlenme teklif etti.

Gelinim Mutfakta’nın sunucusu Nursel Ergin’in kızına Faslı turizmci talip oldu! Düğün hediyesi 40 deve ve havuzlu villa...

DÜĞÜN HEDİYESİ 40 DEVE!

Ahmed Yassine Zakaria isimli iş adamının Bengü ile evlenmesi durumunda ülkenin adetleri gereği Nursel Ergin'e 40 deve hediye vermeyi taahhüt ettiği öğrenildi. Bunun yanında Bengü'ye bir de havuzlu villa almayı vaat eden iş adamının bu teklifi ise sonuçsuz kaldı.

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