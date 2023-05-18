Giriş Tarihi: 18.05.2023 11:56 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 12:04

Gelinim Mutfakta’nın sunucusu Nursel Ergin'in kızına Faslı turizmci talip oldu! Düğün hediyesi 40 deve ve havuzlu villa...

"Gelinim Mutfakta" programının ünlü sunucusu Nursel Ergin, geçtiğimiz günlerde kızı Bengü Çınar ile birlikte Fas'a tatile gitti. 25 yaşındaki kızıyla Fas'ın ünlü Agafay Çölü'nde safariye çıkan Ergin, burada kızına gelen bir teklifle şaşkına döndü. Agafay Çölü'nde safariye çıktıkları sırada turu düzenleyen şirketinin sahibi Nursel Ergin'in kızı Bengü Çınar'a evlenme teklif etti. İş adamının Bengü ile evlenmesi durumunda ünlü sunucuya 40 deve ve havuzlu villa almayı vaat ettiği öğrenildi. İşte Nursel Ergin'in aktardığı tüm detaylar...