Genç aşıklar Miray Daner ve Kubilay Aka'dan kötü haber! Kubilay Aka'dan duygusal ayrılık mesajı...

Vatanım Sensin'in dizi setinde başlayan Kubilay Aka ile Miray Daner aşkı bitti. Kısa bir süre önce Kubilay Aka'nın Miray Daner'e aşk dolu mesajları ile gündem olan çift şimdi ayrılık haberleri ile hayranlarını üzdü. Kubilay Aka ile Miray Daner'in 2.5 yıllık birlikteliklerinin bittiğini, Kubilay Aka'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Kubilay Aka ayrılık haberini Instagram hikayesinde paylaştığı duygusal bir veda mesajı ile duyurdu. Ayrılık sebebinin kesinle ihanet olmadığını vurgulayan Kubilay Aka mesajında "Hoşçakal Miroşum, mavim, huzurum, her şeyim. Sen hep çok özel olacaksın." sizlerine yer verdi. Miray Daner tarafından henüz bir açıklama gelmedi ama hayranları tarafından 'bu aşka nazar değdi' yorumlarıyapıldı. İşte Kubilay Aka'nın Miray Daner'e veda mesajı...