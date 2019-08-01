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  • Genç aşıklar Miray Daner ve Kubilay Aka'dan kötü haber! Kubilay Aka'dan duygusal ayrılık mesajı...

Genç aşıklar ve 'dan kötü haber! ...

'in dizi setinde başlayan ile aşkı bitti. Kısa bir süre önce Kubilay Aka'nın Miray Daner'e aşk dolu mesajları ile gündem olan çift şimdi ayrılık haberleri ile hayranlarını üzdü. Kubilay Aka ile Miray Daner'in 2.5 yıllık birlikteliklerinin bittiğini, Kubilay Aka'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Kubilay Aka ayrılık haberini hikayesinde paylaştığı duygusal bir veda mesajı ile duyurdu. Ayrılık sebebinin kesinle ihanet olmadığını vurgulayan Kubilay Aka mesajında "Hoşçakal Miroşum, mavim, huzurum, her şeyim. Sen hep çok özel olacaksın." sizlerine yer verdi. Miray Daner tarafından henüz bir açıklama gelmedi ama hayranları tarafından 'bu aşka nazar değdi' yorumlarıyapıldı. İşte ...

Giriş Tarihi: 01.08.2019 07:16 Güncelleme Tarihi: 01.08.2019 07:19
Genç aşıklar Miray Daner ve Kubilay Aka'dan kötü haber! Kubilay Aka'dan duygusal ayrılık mesajı...

'in dizi setinde başlayan ile aşkı bitti. Kısa bir süre önce Kubilay Aka'nın Miray Daner'e aşk dolu mesajları ile gündem olan çift şimdi ayrılık haberleri ile hayranlarını üzdü. Kubilay Aka ile Miray Daner'in 2.5 yıllık birlikteliklerinin bittiğini, Kubilay Aka'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Kubilay Aka ayrılık haberini hikayesinde paylaştığı duygusal bir veda mesajı ile duyurdu. Ayrılık sebebinin kesinle ihanet olmadığını vurgulayan Kubilay Aka mesajında "Hoşçakal Miroşum, mavim, huzurum, her şeyim. Sen hep çok özel olacaksın." sizlerine yer verdi. Miray Daner tarafından henüz bir açıklama gelmedi ama hayranları tarafından 'bu aşka nazar değdi' yorumlarıyapıldı. İşte ...

Genç aşıklar Miray Daner ve Kubilay Aka'dan kötü haber! Kubilay Aka'dan duygusal ayrılık mesajı...

, ayrılık kararını hesabından şu sözlerle duyurdu:

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Genç aşıklar Miray Daner ve Kubilay Aka'dan kötü haber! Kubilay Aka'dan duygusal ayrılık mesajı...

"Söyleyecek çok fazla şey var, susacak da... Ortak kararımız doğrultusunda ayrılmaya karar verdik. Bundan sonrası için dostluğumuz baki kalacak sevgimse ebedi.

Genç aşıklar Miray Daner ve Kubilay Aka'dan kötü haber! Kubilay Aka'dan duygusal ayrılık mesajı...

İki buçuk seneye yakın olan ilişkimizde her şeye karşı dimdik durduk ilişkimizin sonuna kadar da o güzel gözlerden başka bir göze bakmadım.

Genç aşıklar Miray Daner ve Kubilay Aka'dan kötü haber! Kubilay Aka'dan duygusal ayrılık mesajı...

'İHANET SÖZ KONUSU BİLE OLAMAZ'

Bu yüzden bir ihanet söz konusu bile olamaz. Hoşçakal Miroşum, mavim, huzurum, her şeyim. Sen hep çok özel olacaksın, ben de hep yanında senin destekçin olacağım."

Genç aşıklar Miray Daner ve Kubilay Aka'dan kötü haber! Kubilay Aka'dan duygusal ayrılık mesajı...

Aka, ile olan fotoğraflarını da sosyal medya hesabından kaldırdı.

Genç aşıklar Miray Daner ve Kubilay Aka'dan kötü haber! Kubilay Aka'dan duygusal ayrılık mesajı...
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