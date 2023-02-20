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Haberler Galeri Genç oyuncu Birsu Demir yapılan paylaşımlara isyan etti: Bir de eşim, dostumsunuz... Hepiniz adına utanıyorum!
Giriş Tarihi: 20.02.2023 11:55 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 12:02

Genç oyuncu Birsu Demir yapılan paylaşımlara isyan etti: Bir de eşim, dostumsunuz... Hepiniz adına utanıyorum!

Tüm Türkiye, 10 ilimizde büyük yıkımlara yol açan 40 binden fazla vatandaşımızı yitirdiğimiz asrın felaketi ile derin bir acıya büründü. Adeta tek yürek olduğumuz bu zor günlerde ünlü isimler de depremzedelere destek için sefer oldu. Bazı isimler afet bölgesine bizzat giderek, bazıları da bulundukları illerde organize edilen yardım çalışmalarında aktif rol aldı. Alemin Kıralı dizisi ile tanınan bir dönemin çocuk oyuncularından Birsu Demir de yardım kampanyalarına destek veren isimlerden olurken genç oyuncu yaptığı son paylaşımda ise isyan etti. İşte Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'in "Hepinizin adına insanlığımdan utanıyorum" dediği paylaşımı...

Genç oyuncu Birsu Demir yapılan paylaşımlara isyan etti: Bir de eşim, dostumsunuz... Hepiniz adına utanıyorum!

Kahramanmaraş merkez üssü olan iki büyük depremin ardından Türkiye büyük bir acıya büründü. Depremin üzerinden geçen 15 günde büyük sınavlar verildi. Depremzedeler için Tüm Türkiye tek yürek oldu.

Genç oyuncu Birsu Demir yapılan paylaşımlara isyan etti: Bir de eşim, dostumsunuz... Hepiniz adına utanıyorum!

Tüm Türkiye, 10 ilimizde büyük yıkımlara yol açan 40 binden fazla vatandaşımızı yitirdiğimiz asrın felaketi ile sarsıldığımız bu zor günlerde ünlü isimler de depremzedelere destek için sefer oldu. B

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Genç oyuncu Birsu Demir yapılan paylaşımlara isyan etti: Bir de eşim, dostumsunuz... Hepiniz adına utanıyorum!

azı isimler afet bölgesine bizzat giderek, bazıları da bulundukları illerde organize edilen yardım çalışmalarında aktif rol aldı. Alemin Kıralı dizisi ile tanınan bir dönemin çocuk oyuncularından Birsu Demir de yardım kampanyalarına destek veren isimlerden olurken genç oyuncu yaptığı son paylaşımda ise isyan etti.

Genç oyuncu Birsu Demir yapılan paylaşımlara isyan etti: Bir de eşim, dostumsunuz... Hepiniz adına utanıyorum!

İşte Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'in "Hepinizin adına insanlığımdan utanıyorum" dediği paylaşımı...

Genç oyuncu Birsu Demir yapılan paylaşımlara isyan etti: Bir de eşim, dostumsunuz... Hepiniz adına utanıyorum!
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