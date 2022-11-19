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Haberler Galeri Genç popçu Aleyna Tilki dikkat çeken kombini ile ilgi odağı oldu! Kaban altında terlik
Giriş Tarihi: 19.11.2022 08:24 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022 08:30

Genç popçu Aleyna Tilki dikkat çeken kombini ile ilgi odağı oldu! Kaban altında terlik

Her yaptığı olay olan Aleyna Tilki, paylaşımlarına tüm hızıyla devam ediyor. Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla 14 yaşında gönüllere taht kuran Aleyna Tilki, O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla meşhur oldu. Genç popçu her yaptığı ile magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunan Aleyna Tilki'nin iddialı paylaşımları ise sosyal medyada ilgi odağı oluyor. Tek başına alışveriş turuna çıkan 22 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, kabanını mor terlikleriyle kombinlediği farklı tarzı dikkat çekti. Sosyal medyada yaptığı iddialı paylaşımlar ve açıklamalarıyla her daim adıdan söz ettirmeyi başaran şarkıcının, makyajsız doğal güzelliği de dikkatlerden kaçmadı.

Genç popçu Aleyna Tilki dikkat çeken kombini ile ilgi odağı oldu! Kaban altında terlik

2016'da Emrah Karaduman'ın 'Cevapsız Çınlama' parçasıyla rekor kıran, 2017'de ilk solo şarkısı 'Sen Olsan Bari'yi yayımlayan, müzik dünyasında son yılların en çok konuşulan isimlerinden olan Aleyna Tilki, alışveriş yaparken objektiflere yansıdı.

Genç popçu Aleyna Tilki dikkat çeken kombini ile ilgi odağı oldu! Kaban altında terlik

Aleyna Tilki'nin giyim tarzını görenler şaşkınlığını gizleyemedi...

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Genç popçu Aleyna Tilki dikkat çeken kombini ile ilgi odağı oldu! Kaban altında terlik

Popçu Aleyna Tilki, tek başına alışveriş yaparken görüntülendi. Tilki'nin, kabanını terlikleriyle kombinlediği farklı tarzı dikkat çekti.

Genç popçu Aleyna Tilki dikkat çeken kombini ile ilgi odağı oldu! Kaban altında terlik
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Genç popçu Aleyna Tilki dikkat çeken kombini ile ilgi odağı oldu! Kaban altında terlik

PİJAMA VE TERLİKTEN VAZGEÇMİYOR

Giyim tarzıyla sık sık eleştiri oklarının hedefi olan Aleyna Tilki, daha önce de akşam yemeğinde pijamaları ve vazgeçemediği terliği ile objektiflere yansımıştı.

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