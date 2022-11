Giriş Tarihi: 19.11.2022 08:24 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022 08:30

Genç popçu Aleyna Tilki dikkat çeken kombini ile ilgi odağı oldu! Kaban altında terlik

Her yaptığı olay olan Aleyna Tilki, paylaşımlarına tüm hızıyla devam ediyor. Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla 14 yaşında gönüllere taht kuran Aleyna Tilki, O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla meşhur oldu. Genç popçu her yaptığı ile magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunan Aleyna Tilki'nin iddialı paylaşımları ise sosyal medyada ilgi odağı oluyor. Tek başına alışveriş turuna çıkan 22 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, kabanını mor terlikleriyle kombinlediği farklı tarzı dikkat çekti. Sosyal medyada yaptığı iddialı paylaşımlar ve açıklamalarıyla her daim adıdan söz ettirmeyi başaran şarkıcının, makyajsız doğal güzelliği de dikkatlerden kaçmadı.