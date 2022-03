Giriş Tarihi: 21.03.2022 07:58 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 07:58

Genç popçu Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'e sosyal medyadan tepki yağdı! Bergen'in saygı albümünde o da var!

Aleyna Tilki'nin güzelliğiyle dikkat çeken annesi Havva Öztel paylaşımlarına tüm hızıyla devam ediyor! Her yaptığı, her söylediği olay olan Aleyna Tilki'nin kendisi kadar kız kardeşi ve annesi de sosyal medyanın konuşulan isimlerinden. Sosyal medyayı aktif kullanan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den şarkıcı oldu. Öztel'in ünlü sanatçı Bergen'in anısına hazırlanan saygı albümünde şarkı söylemeye hazırlanması tepki çekti.