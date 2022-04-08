Giriş Tarihi: 08.04.2022 09:26 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 09:26

Genç popçu Aleyna Tilki’nin cüretkar pozları sosyal medyayı çalkaladı! ‘Hazır mısınız?’ dedi bombayı patlattı

Her yaptığı olay olan Aleyna Tilki, paylaşımlarına tüm hızıyla devam ediyor. Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla 14 yaşında gönüllere taht kuran Aleyna Tilki, O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla meşhur oldu. Genç popçu her yaptığı ile magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Instagram'da 2 milyon 800 bin takipçisi bulunan Aleyna Tilki'nin iddialı paylaşımları ise sosyal medyada ilgi odağı oluyor. Aleyna bu kez de iç çamaşırlı pozuyla trend oldu. Geçtiğimiz günlerde kalçası yırtık kot pantolonlu pozunu paylaşınca tüm dikkatleri üzerine çeken Aleyna Tilki son olarak yeni İngilizce şarkısını dinleyicilerin beğenisine sundu. Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından cüretkar lila bikinili klip fotoğraflarını paylaştı.